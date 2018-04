Ábalos deja en el aire que sea Franco quien defienda la moción de censura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado hoy en el aire que el líder del PSOE-M, José Manuel Franco, sea quien defienda la moción de censura contra Cristina Cifuentes y se ha remitido a la decisión que pueda adoptar la dirección del grupo parlamentario socialista en la Asamblea.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede de Ferraz, Ábalos se ha referido al currículum inflado y corregido en 2003 de José Manuel Franco, caso que ha rechazado comparar con el máster de Cifuentes porque es como equiparar "tanques" con "pistolitas de agua".

No obstante, y preguntado por dos veces, Ábalos no ha querido adelantar si Franco será el encargado de defender en nombre de su grupo la moción de censura contra Cifuentes.

"Paso a paso, primero queremos que se debata la moción. Cuando se debata ya lo decidirá el grupo parlamentario quien la defiende", ha insistido.

No obstante, y aunque ha reiterado que los dos casos no son en absoluto comparables y que el episodio de Franco, ocurrido hace quince años, no ha causado daños a terceros, sí considera incomprensible que un diputado intente "adornar" su currículum.

"No hay nada que adornar. Mi ficha está clara, pone maestro, porque poner ahora profesor de EGB resultaría incomprensible", ha bromeado.