Ábalos no ve un Gobierno con Podemos porque no facilitaría la investidura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no ve un Gobierno de coalición con Podemos como una opción acertada no solo porque estos dos partidos no suman mayoría, sino porque entiende que dicha coalición no ayudaría a sumar apoyos y por tanto no facilitaría la investidura.

"No solo no resuelve la gobernabilidad, es que no resuelve la investidura", ha dicho en rueda de prensa Ábalos, para quien un Ejecutivo "de esa naturaleza no añade sino que puede restar".

A un día de que comiencen los contactos formales de Pedro Sánchez con los líderes de Podemos, PP y Ciudadanos, el dirigente socialista ha puesto en valor la colaboración con el partido de Pablo Iglesias, pero ha insistido en que no ve conveniente la coalición.

En su opinión, un Gobierno de coalición sería "lo normal" si PSOE y Podemos sumasen mayoría absoluta, pero no es el caso. Y ha considerado que "concita más aceptación un Gobierno del PSOE que participando de otras experiencias".

Pero además, tras apuntar que la composición del Ejecutivo "debe regirse por la confianza y empatía que generen sus miembros al presidente", el dirigente socialista ha señalado que en su partido no entienden "un Gobierno vigilado y condicionado".

José Luis Ábalos ha asegurado que los socialistas quieren seguir manteniendo con Podemos la misma colaboración que hasta ahora, y valoran mucho lo que han logrado ambos partidos, además de subrayar que "buena parte de la acción de Gobierno es obra también de Podemos".

Ellos, ha continuado, han sido también parte del "relato" y los socialistas quieren mantener la colaboración, pero "lamentablemente la fórmula que quiere Podemos no resuelve no solo la gobernabilidad, es que no resuelve la investidura".