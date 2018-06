Ábalos: el Gobierno escuchará propuestas de Cataluña dentro del marco legal

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el Gobierno está dispuesto a escuchar todas las propuestas que dentro del marco constitucional permitan desarrollar el autogobierno en Cataluña y ha considerado que hay que asumir que el Estado autonómico es asimétrico.

En una entrevista que publica hoy el diario El País, Ábalos ha incidido en que, ni en origen, ha habido nunca simetría, por lo que "no nos debe escandalizar", si bien ha precisado que es una desigualdad "sin menoscabo de otros, no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda en función de los territorios".

En cuanto a si acercarán a los presos del "procés" a Cataluña, ha señalado que cuando el juez concluya que no necesita más comparecencias, "en su caso se podría proceder a un cambio de prisión" en cumplimiento de la ley "que habla de la reinserción, que tiene que ver con el arraigo y la proximidad".

El titular de Fomento se ha mostrado dispuesto a reformar la Constitución y ha señalado que el Gobierno va a invitar a todos los grupos a que retomen la comisión de estudio autonómico para culminar ésta antes de abrir la de la reforma constitucional. "Eso nos puede dar una pista de si se puede seguir o no".

Tras considerar que la dimisión del exministro de Cultura Máxim Huerta no solo no ha debilitado al Ejecutivo sino que lo ha fortalecido, ha asegurado que el Gobierno no tiene información de que el titular de Agricultura, Luis Planas, esté imputado" y, sobre si debe dimitir como reclama el PP, ha dicho: "No se mueve, lo siento".

Ábalos ha considerado que existe una cacería de ministros por parte del PP y ha advertido a este partido de que el Gobierno "no se va a arrugar y que, ante una provocación, no van a encontrar debilidad".