Ábalos: No hay fotos de pactos del PSOE con Bildu, pero sí del PP con Vox

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado el hecho de que "no hay ninguna foto de pacto, ningún acuerdo" de su partido con Bildu o Esquerra Republicana, al contrario de lo que ha sucedido en Andalucía, donde "es evidente que lo hay", en referencia al acuerdo entre PP y Vox.

Ábalos, que este martes ha participado como ministro de Fomento en un foro organizado por el diario Las Provincias en Valencia, ha sido preguntado por los pactos con "los herederos de ETA" para sustentar al Gobierno socialista, una afirmación cuya "rigurosidad" ha puesto en duda.

"Si hay un pacto con esos grupos extremistas lo estamos disimulando estupendamente", ha ironizado porque, según ha dicho, "tenemos desencuentros a cada rato".

"Este Gobierno está aquí por una moción de censura. No hubo tiempos para pactos y es de agradecer que se convocase rápidamente la sesión. El desenlace de la moción no se supo hasta el último momento y quizá en la actual coyuntura no hubiese sido el mismo", ha admitido Ábalos.

Por el contrario, el número dos del PSOE ha insistido en que "en Andalucía ha habido cámaras y pacto, es evidente que lo ha habido" tras las últimas elecciones a la Junta.

"Nosotros no hemos pactado con los herederos de ETA y, además, es repugnante ese comentario porque se trata de una banda que asesinó a muchos socialistas, y empieza a ser molesto. No se puede decir eso gratuitamente porque, además, no tenemos ningún acuerdo con ellos, no hablamos con Bildu en ningún caso; creo que fue el único partido con el que no hablamos".

A su juicio, en el PSOE "atravesamos una gran tensión que encaramos solos, sin ningún pacto", y ha opinado que, quizá, quienes han pactado con la "ultraderecha" piensan que los demás lo hacen "para tapar sus vergüenzas", pero "ni aunque fuese así estarían legitimados para hacerlo".