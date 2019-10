Ábalos niega que PSOE evitara una imagen conjunta con PP y Cs en la manifestación y alega que "no coincidieron"

"No coincidimos, podríamos haber coincidido en el set de medios de comunicación, pero no coincidimos en esa comparecencia y luego cada uno iba con su grupo", ha señalado.

Ábalos ha quitado hierro al asunto, asegurando que en la concentración "no buscaban una foto" pero "no rehuyen un encuentro". "Bien podría que hubiéramos coincidido, por casualidad, yo caminé por el entorno pero no coincidí", ha alegado en declaraciones en la Cadena SER.

ENCUESTAS

Preguntado por el alza de partidos de derecha en las encuestas, como PP y Vox, unido al estancamiento que muestra el PSOE en los sondeos, ha indicado que "sabían perfectamente" que este escenario en Cataluña podía favorecer a estas fuerzas.

"Lo advertimos, nada de lo que está ocurriendo era imprevisible", ha señalado, en referencia a las protestas por la sentencia en el juicio del procés.

Con todo, ha apuntado que la subida del PP va unida a la caída de Ciudadanos, por lo que el bloque se mantiene en unas cifras similares, y ha explicado que más allá de las encuestas le preocupa la gobernabilidad, advirtiendo que en la derecha hay una competencia por ver "quien es más exagerado" con sus medidas.

Según Ábalos, la solución en Cataluña pasa por defender un proyecto de país "colectivo y diverso" y ha señalado que otros solo piensan en "unión" e "imponer su visión". En un mensaje al independentismo, ha asegurado que lo primero es asumir el "marco legal" y la Constitución como "punto de partida".