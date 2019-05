Ábalos dice que el PSOE tiene "las puertas abiertas" a colaborar con Podemos

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, declaró este lunes que su partido tiene "las puertas abiertas a la colaboración" con Unidas Podemos, pero descartó concretar cómo podría plasmarse esa colaboración hasta después de las elecciones del próximo 26 de marzo.

"El Partido Socialista tiene las puertas abiertas a la colaboración, como así ha sido hasta ahora y como hemos hecho en estos once meses de mucha colaboración", declaró Ábalos a la prensa antes de participar en un acto con militantes del PSOE en Bruselas.

El también ministro de Fomento en funciones señaló que "en su momento" el Gobierno de Pedro Sánchez acordó una "agenda social" con Podemos que podría reeditarse.

"Hemos dicho reiteradamente que nos queda una experiencia muy positiva, que nuestro propósito es renovar esa agenda y, a partir de ahí otras formas de colaboración habrá que ir concretándolas","cuando acabe el periodo electoral que es lo normal y lo lógico y se inicie un proceso de investidura, que se aplaza hasta el final de la campaña", señaló.

Preguntado si descartaba que el partido que lidera Pablo Iglesias pudiera entrar en el futuro Gobierno, Ábalos subrayó que lo que no descarta son "niveles de colaboración".

"No, yo no descarto niveles de colaboración (...) que de hecho ya hemos tenido. Y no descarto renovar esos acuerdos de colaboración", precisó.

El secretario de organización del PSOE también respondió a la posibilidad de que el Parlament de Cataluña vete la designación como senador del socialista Miquel Iceta, a quien Pedro Sánchez ha propuesto como presidente de la Cámara Alta.

"Estamos convencidos de que el Parlament podrá decir lo que quiera pero no puede dar ese paso. Aceptar que esa posibilidad se dé es aceptar ya un mal precedente", indicó.

Ábalos agregó que "al Partido Socialista le corresponde un escaño en representación del Parlament y hasta ahora cada grupo político ha tenido la libertad para hacer su propia propuesta".

"Que cualquier otro grupo vete la propuesta de ese grupo o quiera imponernos lo que nos corresponde me parece muy mal precedente. Desde luego no contemplamos que eso pueda prosperar", añadió.

Preguntado si el PSOE baraja alguna otra alternativa a Iceta se mostró tajante y dijo que su partido no tiene que tenerla "y menos frente a cualquier chantaje".

Por último, en relación a las palabras del ex presidente del Gobierno Felipe González pidiendo que el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba sirva al PSOE para "abrir una reflexión" y "volver a integrar talento", Ábalos dijo que "el partido está perfectamente unificado".

"En cualquier caso es siempre un proceso, es una tarea permanente. Se ha demostrado también ese encuentro con toda la militancia socialista. Es una característica muy nuestra porque en el resto de formaciones no encuentro ese nivel de solidaridad", dijo.

El secretario de organización del PSOE añadió que "desde el 39 Congreso, incluso entre aquellos que creían que se producía una ruptura, ha sido todo lo contrario. Ha sido un proceso de convergencia".

Puso como ejemplo el Ministerio de Fomento que gestiona en funciones para explicar que no se ha discriminado a nadie por las posturas políticas que pudiera haber sostenido en el seno del partido, aunque, sin entrar en nombres propios sobre allegados de Rubalcaba precisó que "si estamos hablando de personas no estamos hablando de la opinión política".