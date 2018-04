Ábalos (PSOE) cree que hay "cierta desconfianza interna" de Podemos en Madrid

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado hoy en Toledo que cree que hay "cierta desconfianza interna" de Podemos en la Comunidad de Madrid por los movimientos que están haciendo algunos dirigentes de la formación morada.

A preguntas de los medios de comunicación, antes de participar en una Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha que se ha celebrado esta tarde en Toledo, Ábalos se ha referido al ofrecimiento de Íñigo Errejón a la diputada Carolina Bescansa para que sea su número dos en su candidatura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El secretario de Organización del PSOE ha manifestado: "Yo no me meto en lo que hagan otras formaciones políticas", pero a continuación ha añadido, desde el "respeto", que le ha "sorprendido" la situación de Podemos en Madrid.

No obstante, ha opinado que esta situación se traduce en que existe esa "cierta desconfianza interna" y ha incidido en que es un asunto de Podemos que tiene que resolver dicha formación. "Yo no me meto en la vida interna de los demás; respeto, por lo tanto, que los demás hagan lo propio con nosotros", ha concluido el dirigente socialista.