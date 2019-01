Ábalos niega pactos del PSOE con "independentistas o extremistas" en la moción de censura: "No hay ninguna foto"

Ábalos se ha pronunciado en estos términos en un foro informativo en Valencia, al ser preguntado por si es "legítimo" pactar con "la extrema izquierda y los herederos de ETA" y no lo es con VOX, a lo que el dirigente socialista se ha preguntado "dónde está el pacto entre PSOE con esos grupos extremistas o independentistas". "No hay ninguna foto de pacto y si lo hubiera lo disimulamos estupendamente. ¿Dónde está el acuerdo?", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que el actual ejecutivo gobierna porque hubo una moción de censura "donde no hubo ningún pacto" porque "no hubo ni tiempo" para hacerlo porque "inmediatamente" se convocó la sesión parlamentaria lo que "frenó toda tentación de alguien que quisiera".

"El desenlace (de la moción) no lo supimos hasta última hora porque incluso en los independentistas había mucha tensión porque Carles Puigdemont no quería apoyarla", ha señalado para indicar que pudo salir adelante en "aquella coyuntura" y quizás ahora nos ería posible.

Frente a eso, ha remarcado que en Andalucía sí ha habido un pacto entre PP y Vox con "cámaras, manifestaciones, ofrecimientos y escritos". "En un caso no hay pacto y en el otro es evidente que lo hay y está celebrado", ha insistido para señalar que quienes pactan con la ultraderecha "piensan que los demás lo hacen" para así "tapar sus vergüenzas".

"Nosotros no tenemos ningún pacto con los herederos de ETA, además es repugnante el comentario porque hablamos de una banda que asesinó a muchas personas del PSOE y empieza a ser molesto. No se puede gratuitamente decir eso. En la moción no se habló con EH Bildu en ningún caso. Creo que fue con el único que no hablamos", ha señalado.

Ábalos no solo ha negado esos pactos, sino que ha lamentado que el PSOE tiene "una gran tensión" que está encarando "solo", mientras que los 'socialistas' con Rajoy estuvieron " al lado del Gobierno" porque entendieron que eso "no era apoyar al PP, sino a España".

"MODERACIÓN FRENTE AL RADICALISMO"

Por otro lado y durante su intervención en el foro, Ábalos ha reflexionado sobre la situación de la política española y, en este sentido, ha comentado que "no es convenientes que en lugar de apostar por la moderación se siga empujando al electorado hacia posiciones mas extremistas" y, por ello, ha apelado al "espíritu de la Constitución".

"Viendo la radicalización de las formaciones de centro derecha me pregunto si vamos a ser capaces de preservar el estado viable de nuestra convivencia y nuestra democracia o si, por el contrario, vamos a dilapidar los logros para ir atrás", ha manifestado.

A su juicio, ha llegado el momento de que ser "autocríticos, autoexigentes, menos indulgentes con nosotros mismos y más congruentes" y utilizar el patrimonio de lo aprendido en 40 años de democracia para "asegurar un porvenir a la altura de lo logrado".

"La política es un asunto de todos y si todos estamos de acuerdo en que España se ha procurado la mejor época en términos de paz, prosperidad y democracia, ¿no vamos a ser capaces ahora de practicar similares virtudes para asegurar y brindar la paz, esa democracia y progreso común?", se ha preguntado para pedir, no obstante, una política "con respeto, educación y buenas formas".