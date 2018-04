Ábalos dice que no le consta que el PSOE ofreciera a Carmena ser candidata

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que no le consta que el partido ofreciera a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ser la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones.

Así lo ha afirmado Ábalos en declaraciones a los medios antes de comenzar la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo, en las que ha manifestado: "Como representante de la dirección federal del partido yo no he estado presente en nada de esto, nadie me ha dicho nada y no tengo ni idea".

De hecho, ha indicado que ha tenido conocimiento de la noticia hoy mismo y que le ha ocasionado "una gran sorpresa", antes de recordar que en otra ocasión se habló de la posibilidad de crear una coalición y que en aquel momento ya defendió que "el PSOE se presentará como Partido Socialista, como no puede ser de otro modo".

Preguntado por la figura política de Manuela Carmena, el dirigente socialista ha dicho que es alcaldesa de Madrid por una coalición que "no es justamente el PSOE", y que el Grupo Socialista la apoyó porque era "la única opción de cambio viable en ese momento".

No obstante, ha agregado que los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid hacen sus "críticas" hacia la gestión de Carmena desde la oposición, y que piensan que "la alternativa que se merece Madrid es una candidatura socialista".

En este sentido, Ábalos ha subrayado que el PSOE tiene la "suficiente ambición y ganas de ganar en Madrid", por lo que su propósito es plantear "una oferta netamente socialista", de manera que "la dirección socialista no ha tratado ninguna otra posibilidad en ese sentido", ha sentenciado.