Ábalos reprocha a Podemos que empiece planteando un "reparto de poder" y dice que hay que hacer "propuestas políticas"

"Lo que está claro es que no se puede empezar planteando un reparto de poder, sino que hay que hacer propuestas políticas, porque en definitiva los ciudadanos lo que esperan es que se desarrollen políticas públicas", ha dicho el ministro.

Ábalos ha reconocido que necesitan el apoyo de Unidas Podemos porque "queremos necesitarlo" y ha añadido que "desde el punto de vista numérico no tenemos mayoría absoluta". Por tanto, ha remachado, que les interesa ese apoyo para desarrollar "un programa político que tiene los procedentes del trabajo anterior" y para "sumar", aunque ha añadido que es "evidente" que tampoco suman "mayoría absoluta" y que van a "necesitar de otras fuerzas políticas" para sacar adelante muchos temas, porque si no el debate "sería otro".

En declaraciones a los periodistas en Puerto Real (Cádiz), Ábalos ha señalado que están trabajando para que la investidura "pueda resultar" y que lo que va a hacer el presidente en funciones y candidato es "exponer" su programa político, que es en función de lo que "debe la Cámara posicionarse".

"Nosotros apelamos a una colaboración y lo hemos situado bajo la figura de Gobierno de Cooperación con Unidas Podemos, que es la fuerza política con la que hemos venido desarrollando un trabajo previo en la legislatura que ha terminado", ha indicado Ábalos, que ha señalado que quedaron muchos temas por desarrollar y que esta es "una buena oportunidad para retomar esa agenda", por lo que invitan a Unidas Podemos a "construir esa agenda". No obstante, ha advertido de que "lo importante es un gobierno para que desarrolle políticas, no para que ocupe el poder sin más".

Así, ha explicado que el PSOE lo que ha visto "conveniente" es "invitar" a Unidas Podemos a formular esa propuesta de política que quieren presentar a la Cámara, es decir, las políticas que se quieren desarrollar. "Sobre esas políticas debemos formular esa cooperación. En una parte lo que es la formulación, de otra el desarrollo, el seguimiento a través de una comisión y también, incluso, en la participación de determinados niveles de la administración y de la institucionalidad que dependa de Gobierno", ha explicado.

RESPONSABILIDAD DE PP Y CS

El ministro, después de señalar que están dando pasos para hacer posible la presentación de un programa compartido y que se está trabajando también con "otras fuerzas políticas de carácter más regionalistas o nacionalista" para avanzar en esa legislatura, ha apelado a la "responsabilidad" de Cs y PP, "que ha pasado por esta experiencia y que sabe que la investidura solo la pudo conseguir por la responsabilidad del PSOE".

"Entendiendo las razones del momento, que tenemos un problema de procedimiento para la investidura del presidente del Gobierno de España, apelo a no aprovecharse de ese problema que tenemos en nuestro procedimiento para bloquear la posibilidad de un Gobierno de España", ha afirmado Ábalos.

En este sentido, ha asegurado que "no se trata de que faciliten un gobierno del PSOE, sino de que faciliten un Gobierno para España", por lo que ha insistido en pedir a PP y Cs "que hagan posible un Gobierno para España salvo que tengan mejor alternativa, pero es evidente que no hay otra alternativa".

En cuanto al 'no es no' del PSOE en su momento, abanderado por Pedro Sánchez, el ministro de Fomento ha afirmado: "efectivamente abanderó una posición política que el PSOE, desde la soberanía como organización, tomó otra resolución, y tal es así que para no contradecir lo decidido por su partido, abandonó el escaño, algo que no estamos viendo en ningún gesto, ni como partido soberano ni como ejemplo personal en ninguna fuerza política".