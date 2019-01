Ábalos cree que "no es bueno" que Uber o Cabify se vean forzadas a irse y pide buscar un equilibrio entre taxi y VTC

Así lo ha manifestado Ábalos durante la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el palacio de la Asunción, en Valladolid, para abordar el mapa de infraestructuras viarias y ferroviarias que están pendientes de desarrollo en la Comunidad.

Al respecto, el ministro de Fomento ha recordado que se aprobó en el Congreso un Real Decreto que regula al sector de los vehículos con conductor (VTC) y que faculta a las comunidades y ayuntamientos a regular esta actividad y ha añadido que es "una norma legal que obliga y que no está sometida a consideraciones" por lo que ha insistido en que son las comunidades y los ayuntamientos quienes tienen la capacidad para regular el sector.

José Luis Ábalos ha pedido que en este conflicto, "que no es un problema nacional, sino que se localiza en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades", no se enquiste, al tiempo que ha reconocido que le preocupa que "no se abran canales o se busquen excusas para no abordar el problema mientras se descalifica a otros para justificar la propia incapacidad".

"Yo me encontré un problema cuando llegué al Ministerio", ha recordado Ábalos, quien ha explicado que los taxistas, que habían tomado la Castellana en protesta, le pidieron que hubiera una misma instancia que regulara tanto al servicio del Taxi como a los VTC porque no era de recibo que existiesen "dos autoridades regulando" sendas actividades que tienen que ver con el transporte urbano.

Por ello, ha precisado que atendió una petición para "equilibrar dos actividades que se desarrollan en el espacio estrictamente urbano" y cuya regulación normativa corresponde a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por lo que considera "absurdo" que se pida una norma nacional cuando se trata del transporte urbano.

Asimismo, ha reconocido que nadie confiaba en que fuera capaz de "resolver" esta situación y todo creyeron que sería su "gran fracaso" pero, tal y como ha aseverado el ministro de Fomento, a través del Real Decreto "reubicó en su espacio la regulación" de ambas actividades y ahora lo que toca es solucionar el conflicto, para lo que es necesario "voluntad".

La regulación que aprobó el Congreso de los Diputados "fue respetuosa con las expectativas y los derechos generados" ha explicado el ministro, quien ha recordado que se dio un periodo de transición "e incluso unas compensaciones además de que se fijó cómo calcularlas y pagarlas" por lo que ha insistido en la necesidad de buscar un plano en el que coexistan ambas actividades porque son modalidades de servicio "que responden a las preferencias del consumidor", algo que hay que "respetar".

Sobre el inicio de Fitur y el bloqueo de los accesos, el ministro de Fomento Por ello, el ministro de Fomento cree que no hay que "dramatizar" sobre si la imagen turística de España se puede ver afectada por este conflicto entre los taxistas y las empresas de VTC ya que "en todo el mundo hay conflictos y situaciones de estas características".