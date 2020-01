Ábalos aboga por gobernar con "rigor" y "audacia" sin caer en la crispación

En un discurso al tomar posesión de su cargo en la sede de su departamento, ha mostrado su voluntad de gobernar "para todos los españoles desde una actitud de respeto y, aún más, de profundo afecto".

Ábalos ha puesto énfasis en la "oportunidad" que, a su juicio, se abre para comenzar la nueva década "recuperando el tiempo que se ha perdido en la pasada década por la crisis económica, en ocasiones también por la indolencia de los gobiernos conservadores y la inestabilidad política".

Así, las prioridades del nuevo gobierno, ha dicho, serán "el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión, la modernización de la economía, la lucha contra el cambio climático y el impulso a la transformación digital".

El ministro ha subrayado que el nuevo Gobierno de coalición del que es parte "representa la fuerza y vigencia" del actual marco democrático y constitucional.

"Nuestra democracia no fue una concesión de nadie. Fue una conquista serena, pero firme de los españoles. La democracia española no vino condicionada a un régimen de vigilancia o con hipotecas. Y los que no confundimos serenidad con debilidad no nos confundimos en este sentido", ha subrayado.

Por eso, igual que ha dicho que el diálogo y la templanza serán señas de identidad del nuevo Gobierno ha asegurado que éste no "va a sucumbir a ningún veneno de la polarización". "No nos faltará voluntad política para hacer avanzar nuestro programa político. Los españoles merecen un gobierno riguroso y fuerte y lo tendrán", ha zanjado.