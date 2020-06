Ábalos sobre un nuevo estado de alarma ante los nuevos brotes: "No creo que sea el momento"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios el ministro, que ha visitado en la provincia de Valencia dos infraestructuras viarias, concretamente en l'Alcúdia de Crespins y en La Font de la Figuera.

Ha señalado que acaba de finalizar el estado de alarma y si la sociedad no se deja llevar "por ningún tipo de entusiasmo ni de irresponsabilidad" lo normal es que se pueda afrontar esta nueva etapa que queda por delante.

"Es verdad que ha habido algunos brotes, en la medida en que son muy focalizados espacialmente, se pueden acometer con instrumentos de los que dispone la legislación", ha dicho Ábalos, que ha agregado que el Gobierno siempre vela por la salud de los ciudadanos y se tomarán las decisiones que haya que tomar "pero siempre proporcionales a las exigencias".

Ahora, ha incidido, "lo importante es no relajarse, saber que podemos enfrentar una nueva etapa de dinamización, de recuperación de la actividad, pero con prudencia y precaución porque el virus no está extinguido y no hay vacuna".

"No creo que sea el momento de hacer advertencias más allá de la apelación a la responsabilidad", ha insistido.

Asimismo, en su intervención ante los presentes ha asegurado en su vuelta a la provincia que nunca había estado tanto tiempo sin pisar su casa y aunque tras el acto tiene que volver a Madrid, su intención es volver el fin de semana a su casa para "ver si está todo en orden".

También ha recordado los días "muy malos" que ha pasado en la pandemia, con una jornada que empezaba para él con el desplazamiento a Moncloa a la reunión del gabinete técnico que hacía el seguimiento de la crisis sanitaria en la que se les ofrecían las cifras de fallecidos, contagiados, hospitalizados y críticos.

Allí, ha indicado, se veía cómo esta "gran explosión" desbordaba en algunos sitios la sanidad y se decidieron "medidas muy incomprendidas" pero necesarias. "No acabo de entender que aquellos que en el peor momento cuestionaban la rigidez del confinamiento ahora planteen limitaciones cuando lo que toca es reconstruir este país", ha agregado.

Ábalos ha subrayado también cómo su propia cartera "tuvo que cambiar toda su misión" y pasar de promover la movilidad a intentar reducirla al máximo. "Fueron días difíciles", ha incidido, pero se ha hecho "un esfuerzo como país".