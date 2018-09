Ábalos critica que quienes quitan lazos amarillos se atribuyen una función "que corresponde" a la Administración

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado este martes a quienes retiran lazos amarillos en Cataluña porque, según ha dicho, se atribuyen una función "que corresponde" a la Administración. "Es como el que hace de 'gorrilla' y se dedica a aparcar coches, no le corresponde", ha destacado.

Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha exigido a los ciudadanos que retiran estos símbolos independentistas de los espacios públicos en Cataluña que dejen actuar al órgano que tiene la competencia sobre ello.

"Es que es algo que no le corresponde a ellos, para eso está la Administración. Es que si un ciudadano ve que la Administración no responde y decide actúar eso es tomarse la ley por su mano. La ciudadanía y mucho menos los partidos políticos no deben suplantar el papel de la Administración, si no les gusta lo que tienen que hacer es exigir", ha subrayado Ábalos.

Para Ábalos, la ciudadanía en Cataluña "no puede responder" a la ocupación de la simbología independentista con "una actitud sensible a la provocación" porque ha señalado que "incrementa la hostilidad" en la comunidad catalana.

No obstante, el ministro ha defendido que los espacios públicos "deben ser respetados" y, según ha dicho, "no pueden ser invadidos por ninguna opción" en referencia a la colocación de estos símbolos independentistas en Cataluña. En este sentido, ha criticado que los independentistas "introduzcan emociones" en esta simbología porque cree que, de esta manera, "parece que todo se justifica".

Con todo, ha celebrado la actitud del PP en este tema porque considera que tras las palabras de su líder, Pablo Casado, en las que instaba a no llevar a la calle la confrontación, la formación 'popular' se ha comportado como "un partido de gobierno".

LASTRA AVISA DE QUE SE PRESENTA UN "OTOÑO COMPLICADO"

La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, también ha evaluado la situación en Cataluña y ha avisado de que viene un "otoño complicado" y ha afeado la expresión "otoño caliente" que utiliza el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, porque, en su opinión, "incita a la visceralidad".

Respecto al anuncio que realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que insistía en un referéndum para votar un nuevo Estatuto en Cataluña, Lastra ha defendido que esta medida se enmarca en la posición histórica del PSOE.

Asimismo, la portavoz socialista ha asegurado que el Gobierno de España "no permitirá la vulneración de la legalidad" y ha recordado que el PSOE fue, según ha dicho, el principal partido que apoyó al PP en la aplicación del artículo 155 de la constitución española. "Lo que hicimos fue aplicar un artículo constitucional. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer si llega el caso de que se vuelve a vulnerar la legalidad", ha sentenciado.