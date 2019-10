Ábalos avisa a la oposición de que "el alarmismo es falso y contraproducente"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que España afronta una "desaceleración" pero no una "recesión" y ha advertido a la oposición de que "generar alarmismo no sólo es falso, sino contraproducente", porque detrae el consumo y la inversión.

Ábalos ha subrayado en un acto informativo de la Cadena SER en Sevilla que los indicadores macroeconómicos de España siguen siendo positivos, a pesar de las incertidumbres internacionales, y ha demandado a la oposición "que no siembre dudas" sobre la "fortaleza" de la economía española ni genere "alarmas injustificadas".

Ha valorado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya sido capaz de sacar a España "del furgón de cola" de Europa y de que haya "dejado de ser el eslabón débil" de las economías europeas, a pesar de la actitud del PP de "bloqueo" de los sucesivos Gobiernos socialistas.

Ha matizado las reticencias de la Comisión Europea a las previsiones económicas remitidas por el Gobierno en funciones porque, ha explicado, se trata de un presupuesto prorrogado que no prevé recortes y no incluye los "incrementos de los ingresos" previstos en el proyecto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pudo aprobar finalmente.