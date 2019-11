Ábalos dice ahora que no buscan que Ciudadanos apoye al Gobierno, sino que "no bloqueen"

En rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz, a Ábalos se le ha preguntado por qué el día después de las elecciones avanzó que los socialistas iban a buscar el voto a favor de Ciudadanos en la investidura para no depender de los independentistas y luego en su primera ronda de contactos con los partidos incluyó a ERC, pero no a la formación 'naranja'.

"¿Yo dije exactamente eso?", ha contestado en una primera reacción a la pregunta el también ministro de Fomento, que ha pretendido explicar que lo que quiso decir fue que intentarían que Ciudadanos cumpliera su compromiso electoral de no bloquear. "No estamos planteando que apoyen, sino que no bloqueen que es distinto. Que no bloqueen la situación política, si quieren utilizar el término apoyo será porque apoyen la gobernabildiad, que es justamente no bloquear", ha argumentado.

"Evidentemente seguimos apelando a Ciudadanos a que haga posible la gobernabilidad de acuerdo a su compromiso público. Pero nuestro compromiso también es evitar el bloqueo y que España tenga un gobierno y es en lo que estamos empeñados", ha zanjado.

A pesar de las explicaciones de Ábalos, lo cierto es que el día después de las elecciones y mientras se reunía la Ejecutiva Federal del PSOE para analizar los resultados, el secretario de Organización admitía que el partido miraba a Ciudadanos para hacer prosperar la investidura y sacaba a la formación 'naranja' del bloque de la oposición de derecha, que limitó a PP y Vox.

También reconoció que una suma posible podría ser aquella que agrupara los votos a favor de Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios, excluyendo a los partidos independentistas, y Ciudadanos. "Puede salir la suma en ese sentido y lo vamos a trabajar. Ése es el margen que tenemos", dijo. Un día después, Sánchez firmaba con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, un preacuerdo para un futuro Gobierno de coalición.