Ábalos dice que la composición del Gobierno se conocerá la próxima semana: "No va a haber precipitación"

Según el 'número dos' del PSOE, en estos momentos el líder socialista está centrado en "definir la arquitectura de los departamentos ministeriales" y "los asuntos que pueden tener" cada una de ellas y no ha entrado a valorar los nombres de las personas que ocuparán las distintas carteras ministeriales.

"Está más bien pensando en la organización y luego ya pensará en las personas que pueden estar al frente y en los equipos", ha subrayado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

En esta línea, el secretario de Organización del PSOE ha subrayado que "no va a haber precipitación" a la hora de designar los ministros y ha pedido paciencia: "No podemos improvisar esto".

Durante su intervención, Ábalos ha censurado también las críticas recibidas por unas declaraciones suyas en enero en las que rechazaba cualquier tipo de alianza con las formaciones independentistas catalanas para sacar adelante una moción de censura contra Mariano Rajoy. "Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura", dijo entonces.

En este sentido, ha reiterado que el PSOE no ha pactado ni negociado "absolutamente nada" con el resto de formaciones para obtener su apoyo a la moción de censura. "No hemos pactado nada porque para echar al Gobierno de Mariano Rajoy no le hacía falta pactar nada. El problema que tenía el PP era su soledad política", ha incidido.

Entre otras muchas cosas, ha dicho, el PSOE no ha pactado "nada" porque "ni siquiera" ha tenido "tiempo para hacerlo". "El viernes presentamos la moción y se ha zanjado en una semana", ha alegado

En este sentido, ha recriminado a quienes le reprochan estas declaraciones por falta de coherencia y se ha referido de manera concreta al portavoz del PP, Rafael Hernando: "Le puede llamar la atención quizá porque la cultura de uno pues no necesariamente tiene que ser la de todos".