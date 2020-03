Ábalos ve "contradictorio" la gratuidad de transportes y peajes en Cataluña: "Estimula la movilidad"

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Ábalos ha señalado que la pretensión ahora es reducir la movilidad. "Si lo que pretendemos es reducir la movilidad, no deberíamos tomar medidas que estimulen la movilidad", ha explicado, para después insistir en que es "contradictorio pedir más fondos para el transporte público y al mismo tiempo evitar los ingresos". "Son contradicciones de los tiempos que vivimos", ha afirmado.

En este sentido, el titular de Transportes ha dicho que no entiende "el mensaje" del Govern. "Entiendo también que todo lo que sea gratuito merece apoyo unánime, pero no entiendo en qué política se residencia esa medida", ha aclarado. "Estamos por evitar la movilidad, no fomentarla", ha recalcado Ábalos.

No obstante, ha evitado críticas al Ejecutivo catalán porque están "para ayudar y solucionar los problemas, no crearlos". "No vamos a hacer conflictos con decisiones que se puedan tomar", ha puntualizado.

El Govern ha comunicado este martes que establecerá la gratuidad del transporte público de los operadores que dependen de la Generalitat sin estar adscritos a autoridades de transporte territorial en el estado de alarma por el coronavirus, durante el que también plantea que los peajes sean gratuitos.