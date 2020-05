Ábalos, "convencido" de que la prórroga del estado de alarma contará con los apoyos necesarios: "Es de necesidad"

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, el ministro ha asegurado que el Ejecutivo recurre a este instrumento constitucional por ser "más garantista que otras herramientas que no permiten" una "actuación" similar, limitando la movilidad de los ciudadanos y asegurando el mando único.

En este sentido, Ábalos ha opinado que "cualquier alternativa al estado de alarma nace del negacionismo" a este mecanismo. "Se buscan herramientas subsidiarias para articular algo parecido y hay que usar varias leyes para tener un resultado aproximado", ha añadido.

El ministro se ha referido así a la postura del PP y de Vox, que aseguran que existen leyes que permiten ejercer una gestión sin tener que mantener el estado de alarma, como la Ley de Seguridad Nacional o la Ley de General de Salud Pública.

"NINGUNA" LEY "TIENE LA EFICACIA" DEL ESTADO DE ALARMA

"Estamos limitando un derecho fundamental que es la movilidad. Un derecho fundamental solo puede ser afectado por un instrumento también con encaje constitucional. Se trata de equilibrar dos elementos fundamentales. Por lo tanto una ley orgánica o cualquier otra ley no tiene ese rango. Ninguna tiene la eficacia de este estado de alarma", ha aseverado Ábalos.

Así, el ministro ha explicado que el Ejecutivo está hablando con las "distintas fuerzas políticas", a las que se está "poniendo de manifiesto cual es la situación actual" y dejando claro que esta prorroga llevaría al país a "un estado de alarma distinto".

En esta línea, Ábalos ha sostenido que esta "fase final debería suscitar el máximo consenso". "Todos sabíamos que la desescalada iba a ser muy compleja y al menos teníamos asumido que tenía que ser gradual, acompañada. Lo importante es ir controlando los momentos para llegar a la normalidad que ansiamos", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por el nombre de los expertos que asesoran al Gobierno en el proceso de desescalada, Ábalos ha recordado que su identidad puede consultarse en la "relación de personal de las administraciones".

Con todo, ha lamentado que "el foco" se quiera plantear sobre ellos porque, a su juicio, "hay algo más" que el mero interés de saber su nombre. Por eso, ha asegurado que no se suelen hacer públicos "no por el interés de ocultarlos, sino para alejarlos de la presión que algunos son especialistas en ejercer".

"Está bien que lo hagan sobre mí, que me insulten, que me escracheen pero un funcionario no debe estar sometido a esto. Pero en la relación están los nombres", ha zanjado.