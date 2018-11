Ábalos afirma que habrá elecciones cuando solucionen cuestiones como la subida del salario mínimo o las pensiones

Ábalos lo ha afirmado así este miércoles en Oviedo en un acto de partido, donde el también secretario de Organización del PSOE ha criticado el "afán" del PP por convocar elecciones "para perderlas". "Las quieren para ver si les cae la lotería y vuelven, algo que no va a pasar, pero se juegan liderar la posición", ha señalado el ministro.

Así, ha opinado que las derechas --PP y Ciudadanos-- tienen que "aclarase entre ellos", porque, a su juicio, ahora no tienen estrategia y compiten por ver "quién es el más derechoso". En ese sentido, ha dicho que ambas formaciones están en estos momentos "jugando a la extrema derecha", algo que "no le viene bien al país".

También ha criticado que el PP no haya pedido perdón por la sentencia del caso Gürtel y por que no hayan reflexionado después de ser el primer gobierno que cae por una moción de censura, además de que, a su juicio, no asuman que han perdido el poder. "Parece que les han quitado algo que no es suyo porque entienden que el poder les pertenece y los demás somos okupas", ha indicado Ábalos.

Por el contrario, ha afirmado que el PSOE lo que pretende no es el poder, sino "transformar y reparar las lesiones de la acción política del PP" y ha apuntado a conquistar avances sociales como uno de los retos de los socialistas en cada legislatura.

CATALUÑA

Ábalos, que ha aclarado que estaba en el acto como secretario de Organización y no como ministro para hablar de infraestructuras, también ha tenido palabras para el problema catalán, donde ha llamado a combatir a los que intentan quebrantar la legalidad y que cuestionan la unidad de España "con diálogo, no imponiendo sentencias".

"No se puede imponer sentencias antes de que haya un juicio a no ser que busques el escarmiento, pero nosotros --los socialistas-- somos gente de paz y trabajamos por los consensos", ha indicado el ministro, que también ha recordado la "responsabilidad de Estado" que ha tenido el PSOE ante el "desafío independentista".