Ábalos: La crítica de electoralismo es un análisis miserable desde la frustración

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha achacado este jueves las críticas que asocian la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos a los intereses electoralistas del PSOE a un "análisis miserable" de quienes practican una "política de frustración".

"Me parece un análisis un poco miserable y yo, de la política de frustración, la verdad es que no puedo con ella", ha espetado al ser preguntado por este asunto en un acto informativo de la cadena en SER en Sevilla.

Al comienzo de este evento, el ministro ha ironizado sobre un tuit del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que aludía a la "maldición de Tutankamón" por esta exhumación y, entre risas, ha señalado: "No sé si tiene gracia o mala sombra; ya no tengo claro quién falta al respeto" a Franco.

Ha recordado que el traslado del cadáver del dictador fuera del Valle de los Caídos "responde a un mandato" del Congreso de los Diputados, "tomado por unanimidad", y que se cumple "tras un largo proceso, en el que han quedado evidentes todas las garantías jurídicas y siempre con el respeto a la familia del dictador".

"Decir que estamos ante una estratagema electoral es desmerecer el trabajo de reparación de la memoria de las víctimas del franquismo y de sus familias, que no es privativo del Partido Socialista, sino fruto de un largo proceso de reconciliación nacional y de normalidad democrática", ha señalado Ábalos.

Ha rehusado explicar cuál es su idea sobre el futuro del Valle de los Caídos, que ha comparado con los campos de concentración nazis, pero sí ha enfatizado que la exhumación restituye la dignidad de las víctimas del franquismo, "que lucharon por la libertad y fracasaron, frente a quienes la negaban y que, además, pagaron el tributo simbólico de construir la memoria los propios vencidos, que no es sino un gesto de humillación, que no de reconciliación".

"Era un ejemplo permanente que una democracia no se lo podía permitir. ¿A qué más tenemos que esperar? ¿A que venga otro gobierno? Este es el primer gobierno en cuarenta años que tenía la decisión y por lo tanto, había que hacerlo", ha apostillado.

El ministro ha confesado que ha habido momentos en los que el Gobierno pensaba "sinceramente" que no iba a poder cumplir este compromiso, dadas las crecientes dificultades jurídicas, pero se ha felicitado porque, finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla el mandato unánime del Congreso.

Preguntado por la permanencia de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla, ha contestado que no es comprable a la exhumación de Franco, porque se trata de un recinto religioso y no de Patrimonio del Estado, como el Valle de los Caídos, pero ha confesado que no entiende la posición de la Iglesia.

"Quien predica la paz no puede consentir el crimen", ha afirmado.