Ábalos sobre las críticas a la exhumación de Franco: "Hablan de los golpistas de Cataluña y al mayor lo dejan enterrado"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha indicado este domingo, frente a las críticas a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y a la abstención de PP y Cs la pasada semana en el Congreso cuando salió adelante esta iniciativa, que se censure y hable "de los golpistas de Cataluña" mientras "al mayor golpista lo dejan ahí enterrado".

"Hablan de los golpistas en Cataluña y al mayor golpista lo dejan ahí enterrado", ha señalado el también ministro de Fomento y socialista valenciano durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSPV. En este acto, celebrado en Valencia han participado también el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig; la secretaria general del PSOE en la capital valenciana, Sandra Gómez, y la secretaria de la formación en la provincia, Mercedes Caballero.

Ábalos ha defendido la iniciativa del Gobierno que preside Pedro Sánchez de impulsar un decreto ley para posibilitar, tras su votación en la Cámara Baja, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y ha comentado que esa decisión "significa poner fin a la gloria de un dictador". "En España se tienen que revisar las cosas. A veces se está tolerando lo intolerable", ha expuesto en este sentido.

El responsable socialista ha criticado la postura mantenida, con su abstención, por PP y Cs en el citado debate. "Es una vergüenza que dos fuerzas políticas, una que venía a regenerar España y una que se ha criado en democracia, se abstengan frente al dictador. Qué les habrán contado", ha manifestado.

A su vez, José Luis Ábalos ha lamentado que haya quienes "no se desprenden" de ese pasado de España y ha advertido de que eso "no pasa en ningún sitio de Europa".

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha aludido también durante su intervención en la Fiesta de la Rosa a la decisión del Gobierno central de hacer efectiva la exhumación de Francisco Franco y ha considerado una "auténtica vergüenza" la situación del "general dictador" en el Valle de los Caídos.

"NADIE SE PUEDE ABSTENER FRENTE AL FASCISMO"

Puig ha rechazado renunciar a "los valores que demuestran lo mejor de una sociedad" y ha apelado, como también ha hecho Mercedes Caballero, a los "valores de la Ilustración". Tras ello, se ha referido a al "momento grave" que vive Europa con "los fantasmas del pasado, los viejos fascismos" y ha considerado que "frente a ellos" y "frente a la cuestión de Franco no se puede ser neutral".

"Nadie se puede abstener frente al fascismo. No se puede ser neutral", ha aseverado el jefe del Consell, que ha indicado que "tenemos que enviar a la mierda al fascismo". "Conviene estudiar la historia, ver lo que pasaba en los años 30. No vamos a mirar a otro lado, vamos a mirar a los ojos a los nuevos fascistas de Europa y a decir esta vez que no pasarán", ha agregado.

Ximo Puig ha mencionado en este punto a los inmigrantes que se dirigen hacia Europa y ha lamentado que se les cierre la puerta. "Qué humanidad vamos a construir", ha preguntado, a la vez que ha valorado que Valencia y la Comunitat Valenciana se hayan constituido en un "ejemplo" de acogida y "solidaridad" con la llegada del barco Aquarius.

El presidente valenciano, que ha recordado que la Generalitat ya se ofreció a fletar un barco para ayudar a inmigrantes aunque no lo permitió el Gobierno del PP, ha dicho que la llegada del Aquarius fue "gracias a Pedro Sánchez". "Ahora el Gobierno de España, con toda la fuerza de la dignidad dejó que atracara el barco en Valencia. Eso nos ha dado una reputación internacional extraordinaria. Ahora vamos a Europa y nos tratan como personas decentes", ha destacado.

Puig, que ha opinado que eso ha dado a los valencianos "una autoridad moral extraordinaria", ha asegurado que tras los gobiernos del PP la Comunitat ha recuperado "la relación con Europa". Asimismo, ha afirmado que es "necesario" pedir a Europa "que cambie las políticas migratorias" y ha censurado opiniones sobre la inmigración como las del presidente del PP, Pablo Casado.

"La agenda del PP y de Cs en este momento es la de la confrontación, agitando la inmigración, la cuestión catalana y, si hace falta, el terrorismo. Lo intentan todo", ha reprochado a estos partidos de la oposición.

"DESENTERRAR UN PROBLEMA"

Por su parte, la secretaria general del PSPV en Valencia, Sandra Gómez, que ha valorado la "dignidad" y la "valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez, como "buen socialista", ha destacado que se haya puesto "como objetivo desenterrar un problema que llevaba demasiados años enterrado", en alusión a Franco.

"Hemos hecho esta semana de nuestro país un país un poco más digno", ha expuesto, tras lo que ha censurado que se tuviera "enterrado con todo el boato a un dictador mientras miles de familias siguen buscando a sus seres queridos en cunetas". Gómez ha censurado que con su "abstención" y "argumentos" PP y Cs recuerden al "manual del buen franquista" diciendo que "esto no era urgente y necesario" a pesar de que "llevamos 40 años esperando".

"Esta semana hemos hecho justicia con los hijos y nietos de la peor herencia de este país, la España de Franco. Y también con los hijos de la democracia de este país, de la que debemos sentirnos bien orgullos", ha apuntado la también portavoz socialista y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia. Ha dado las gracias al Gobierno central y al PSOE por hacer "justicia" y escribir "un capítulo más" para ello.