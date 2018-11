Ábalos apoya las explicaciones de Borrell y dice que "asumió las consecuencias" tras la sanción por la venta a Abengoa

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha expresado su apoyo a las explicaciones del titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras ser sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la venta de acciones de Abengoa, y ha recordado que entonces no era ministro. "No solo dio las explicaciones que tenía que dar, sino que asumió las consecuencias y renunció a presentar ningún recurso para no complicar su situación", ha aseverado.