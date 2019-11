Ábalos garantiza un gobierno progresista y rechaza unas terceras elecciones

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha garantizado este lunes, tras las elecciones generales, un gobierno progresista, rechazando de plano unas terceras elecciones. Además, ha acusado al PP y Ciudadanos de alimentar la extrema derecha, que fue la opción política que más creció en los comicios de este domingo.

"Un gobierno progresista es un gobierno socialista. No digo en solitario. En principio si hemos tenido elecciones es porque no aceptamos las imposiciones de determinadas tesis, seguiremos abogando a un gobierno socialista", ha señalado Ábalos, sin aclarar si buscará un Ejecutivo de coalición con Podemos y asegurando que la etiqueta progesista no se la pueden colocar otras fuerzas.

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, ha desestimado la posibilidad de unas terceras elecciones ante la fragmentación arrojada por las urnas, afirmando que ahora toca gestionar los resultados. "Lo descarto totalmente, sería un colapso institucional", ha asegurado sobre este escenario.

El número 'tres' del PSOE ha insistido en que su partido ha mantenido el porcentaje de voto y, sin embargo, la caída de 47 escaños de Ciudadanos no ha sido aprovechada por el PP. Ábalos ha dicho que los 'populares' ha encontrado con 88 escaños un "techo" y ha asegurado que es la "segunda derrota importante" de Pablo Casado, en comparación con los resultados históricos del partido.

"Los que han protagonizado el bloqueo han tenido la peor parte, han acabado siendo devorados por la extrema derecha y prácticamente han desaparecido", ha analizado, en relación a Ciudadanos, poniendo el foco en que en los territorios donde ha pactado con el PP ha perdido su representación.

"Parece que todos los que han perdido ponen el acento en el PSOE, cualquiera de ellos ya le hubiera gustado tener los resultados del PSOE", ha recalcado el ministro de Fomento.

El PSOE ha repetido la victoria de abril pero bajando a 120 escaños y el 28%, mientras que la segunda plaza es para el PP con el 20,82% y 88 diputados. En tercer lugar ha quedado Vox con 52 escaños y el 15,09%, mientras Unidas Podemos y sus confluencias sumaron 35 escaños y el 12,84%. Ciudadanos se ha desplomado respecto a abril hasta los 10 escaños y sólo el 6,79%.