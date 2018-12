Ábalos dice que van a seguir gobernando "por decreto" porque "hay urgencia y necesidad"

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que van a seguir gobernando "por decreto" porque "hay urgencia y necesidad". "No nos vamos ni nos vamos a ir porque queda mucho por hacer", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado Ábalos durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid a los ayuntamientos de la Comunidad, donde ha incidido en que gobiernan de la forma "más parlamentaria posible" porque cada Real Decreto lo tiene que aprobar el Parlamento.

Para el ministro de Fomento, a la derecha "se le hace insoportable" que gobierne el PSOE pero no les van a dar "el gusto" de irse. "Ellos eran más, pero más incapaces porque no sacaban ningún decreto. Rajoy se dedicó a conservar lo que hicieron con mayoría absoluta, a administrar el país sin tocar nada. No había ninguna iniciativa, no había Gobierno", ha criticado.

En la misma línea, ha asegurado que habrá elecciones cuando puedan ofrecer un país "mucho más digno" que el que se encontraron. "Este Gobierno lleva cada viernes (Consejo de Ministros) medidas que justifican que tengamos que seguir trabajando", ha subrayado Ábalos, destacando que estén lo que estén su paso por el Gobierno "tiene que ser tan digno" como el de sus antecesores.

Por otro lado, ha criticado que la derecha española "no es constitucionalista". "La Constitución significa sumar, no se puede ser constitucionalista restando. La Constitución es una norma básica de convivencia y para eso hay que respetarse", ha dicho.

Precisamente, el socialista ha resaltado que "no se puede" ser xenófobo, misógino o estar en contra de la libertad de las mujeres y ser constitucionalista, porque, en su opinión, no respetan "la dignidad ni la igualdad de las personas". "¿No es una indecencia hablar de que hay que acabar con la Ley contra la Violencia de Género? ¿Es esto ir al ritmo de hoy?", se ha preguntado en clara referencia a Vox.

En este sentido, el ministro de Fomento ha destacado que la ultraderecha existía pero que "estaba muy calentita dentro del PP". Así, ha apuntado que "para alguno se le acabó la mamandurria y montaron un partido nuevo", que quiere "acabar con la descentralización".

"Tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa en la que todos tenemos que ser toreros y cazadores. Mi padre fue matador de toros pero eso no me lleva a imponer a nadie mis gustos", ha subrayado.

Durante su intervención, Ábalos ha recordado la celebración el pasado 6 de diciembre de los 40 años de la Constitución. "Es para celebrarlo con respeto explicando los logros que hemos conseguido. Otros lo celebran con bramidos, a gritos como si fuera un arma, cuando la Constitución presenta algo en el que todos nos podamos integrar", ha concretado.

Además, ha añadido que la Constitución "no es una serie de artículos ni se reduce al 155", sino que "hay muchas cosas más". "La Constitución es una conquista democrática. Ahora llama la atención la gente que viene a dar clase de constitucionalismo", ha dicho.