Ábalos señala que 40 años de gobierno socialista son "pocos" para "el daño que ha hecho la derecha" en Andalucía

En un acto en Cádiz en el que también ha participado el candidato del PSOE gaditano a los comicios andaluces, Manuel Jiménez Barrios, el ministro ha subrayado que Andalucía es una región "muy importante pues representa mucho en el conjunto de España" mientras que para la derecha "que siempre se ha dedicado a relegarla" es una "rémora" a la "que explotaron y provocaron la emigración de miles cientos andaluces".

"Por ello desde el PSOE llevamos varios años intentando cambiar Andalucía y modernizarla y hacer justicia mientras el resto de partidos están empeñados en destruir todo lo logrado, así como la identidad que han conseguido esta región, con el empuje y el esfuerzo de los socialistas", ha abundado.

Continuando esa línea, Ábalos ha apuntado que el resto de partidos "insultan a los andaluces con la pobreza o con la educación de sus niños y eso es porque confunden Andalucía con los socialistas, y eso está bien porque la identidad andaluza es socialista y así, más Andalucía significa más socialismo".

"El gobierno de España tiene deuda con Andalucía y el PP no la quiso corresponder", ha reseñado el ministro indicando que "el año pasado de lo presupuestado para Andalucía el 35 por ciento no se ejecutó".

"Una circunstancia que se une a que cuando gobierna en la Moncloa el PP este da mitad de la inversión que da cualquier gobierno socialista, por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido ese reto de corresponder esa deuda en los próximos presupuestos".

En este aspecto, Ábalos ha recordado la aprobación del Plan Especial para el Campo de Gibraltar así como que están trabajando para la conexión ferroviaria con el puerto de Algeciras. "En 2021 habrá obras hechas, en ejecución o en licitación desde Algeciras hasta el final del Corredor Mediterráneo", ha puntualizado.

Asimismo, el ministro ha apuntado que el actual Ejecutivo "ha roto el aislamiento ferroviario de Granada algo que no ha hecho el PP, cuando se podía, porque no le ha dado la gana". "Y es que el Partido Popular no se da cuenta que la gente no se le quiere que se le desprecie sino que se la escuche porque sino surge la desconfianza de la ciudadanía en la política".

"NO SABEN A QUÉ JUEGAN"

De otra parte, Ábalos ha indicado que el PSOE "va a ganar las elecciones en Andalucía ya que nos jugamos el futuro de esta tierra porque los demás o se está jugando otra cosa o no saben a que están jugando"

"Por un lado está un partido que ha estado colaborando y ahora reniega de todo lo que ha colaborado, por lo que Ciudadanos esta haciendo una enmienda de todo lo que ha colaborado con la Junta, y ahora le da lo mismo colaborar con la izquierda o con la ultraderecha con tal de echar del PSOE, por tanto, no tienen proyecto, y eso es lo que me da más miedo, porque no tienen plan para servir a la comunidad", ha recalcado Ábalos.

De igual modo, ha señalado que el "PP no sabe ni lo que tiene, pues se contradice cada dos por tres y está en un proceso de descomposición y autodestrucción y quieren arrastrarnos con ellos, pero no nos vamos a dejar".

"De hecho, ahora me quieren acusar de ser el ministro de los 'peajazos' cuando ellos nunca han liberado una autopista y son experto en prorrogar", ha indicado Ábalos, quien ha asegurado que "ante estas acusaciones les digo que el viernes 30 termina la concesión de la AP-1 a Burgos y lo que hagamos allí y es lo que vamos a hacer en la AP-4 en Cádiz".

"Han perdido todo el sentido de la responsabilidad, como se ha visto con el pacto de justicia, y están desesperados, ya que se juegan todo por el posible 'sorpasso' de Ciudadanos, tanto es así que el candidato popular, Juanma Moreno, hasta le pide a una vaca que le vote", ha añadido.

Asimismo, el ministro ha subrayado que es "lamentable" que la agenda política de PP y Cs "lo marque la ultraderecha, que sólo representa una minoría" y ha mandado un mensaje a VOX indicando que "no permitiremos que entre en las instituciones andaluzas".

Por último, ha pedido a los socialistas a buscar la complicidad con la ciudadanía, pues "tenemos garantizar la gobernabilidad de Andalucía que es el mejor horizonte que queremos dejar a la ciudadanía". "PSOE es modernización y estabilidad en esa región y sobre todo certidumbre", ha apostillado.

"GRAN ALIADO"

Por su parte, Manuel Jiménez Barrios ha agradecido la presencia del ministro de Fomento, a quien ha presentado como "un gran aliado de la provincia y de Andalucía".

"Desde que está al frente del Ministerio, Andalucía ha empezado a respirar tras siete años de maltrato, de no tener en cuenta a la provincia ni a Andalucía", ha asegurado el vicepresidente del Gobierno andaluz quien "vivía ayer con satisfacción oír el pitido del tren en marcha en Granada tras año entero de aislamiento ferroviario".

"Ese pitido lo vamos a tener en Cádiz con los 460 millones de euros asignados al Plan Integral destinados a la Algeciras-Bobadilla, ya era hora", ha enfatizado.

Igualmente, Jiménez Barrios ha comentado el debate televisivo "donde pudimos contemplar lo que significan estas elecciones en las que el PSOE es el único proyecto con solvencia, que sabe qué se necesita y lo que la gente espera".

"Hemos podido comprobar que los que durante tres años y medio eran útiles, en el último minuto dice que no somos de fiar y la reflexión es que el voto a Ciudadanos no sirve para nada; si miran a derecha todo es agorero y aquellos que irrumpían como nueva fuerza tampoco dicen nada y aunque ahora han mutado y van de corderito llevan tres años y medio diciendo con los socialistas ni muertos", ha continuado.

"Igual que el alcalde de Cádiz que lleva tres meses callado, desde el conflicto de las corbetas, y nos preguntamos dónde están los círculos, las decisiones sobre el proyecto definitivo de la ciudad, en qué se diferencia este Gobierno municipal del anterior", ha expuesto para criticar la incompetencia de "montar líos hasta con los chiringuitos".

Especialmente, ha sido crítico con la postura mantenida por Podemos y el alcalde en la crisis de las corbetas diciendo que "lo fácil era ponerse del lado de los trabajadores, pero hicieron demagogia para después esconderse, es más fácil decir que vas a asaltar los cielos y terminar de nazareno".

"El único partido que le pone tripas, razón y corazón al servicio de la ciudadanía es el PSOE", ha concluido Jiménez Barrios.

En el acto también han participado el secretario general del PSOE local de Cádiz, Fran González, así como la secretaria general del PSOE provincial y presidenta de la Diputación, Irene García, quien ha agradecido a Ábalos su presencia y su labor por el hecho de que "está logrando por la provincia lo que siempre le ha negado el gobierno del PP".