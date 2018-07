Ábalos avisa que es "imposible" liberar a los presos independentistas porque no se puede hacer nada al margen de la ley

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que es "imposible" liberar a los presos independentistas porque España en un Estado de Derecho y "no se puede hacer nada al margen de la ley".

Ábalos ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya avanzado que en el encuentro que mantendrá el próximo lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigirá la liberación de los independentistas encarcelados.

El ministro ha abogado por la "normalidad penitenciaria" y ha asegurado que "no hay ninguna política especial con los presos del 'procés'", ha insistido.

De este modo, cuando el juez ya no tiene que practicar diligencias "se aplica la ley penitenciaria" que plantea la cuestión del "arraigo" para su permanencia en prisión, ha explicado.

Así, ha señalado que quienes cuestionan el traslado de presos "nos están invitando es a actuar al margen de la ley" y "la ley hay que cumplirla siempre, guste o no guste", ha advertido.

En todo caso, ha asegurado que en la comisión bilateral que tendrá lugar el próximo lunes entre Sánchez y Torra, el Gobierno va a intentar que "que haya una, dos, tres, cuatro y las que haga falta con tal de normalizar la situación con Cataluña" porque "es evidente en Cataluña existe un debate entorno a lo que es mejor para Cataluña".

Para "avanzar en la normalización --ha continuado-- tenemos que empezar a bajar el tono, tratar de ir a lo concreto, a los intereses de la ciudadanía. Al Gobierno de España le preocupa mucho Cataluña y los catalanes con independencia de quien gobierne. El Gobierno tiene claro a quien quiere dirigir su acción de Gobierno pero también tiene muy claro que el 'president' actual es el que es".

En su opinión, "lo importante es preservar la convivencia, el ordenamiento que regula esa convivencia y en definitiva el bienestar y la felicidad de la gente, y a veces, eso hace que haya que renunciar a aspiraciones máximas con tal de que la gente sea un poquito más feliz", ha defendido.

Por su parte, el Gobierno va a actuar "con mucha responsabilidad, defendiendo el marco constitucional, la unidad de España pero al mismo tiempo generando espacios donde otros puedan plantear también esas cuestiones".

"Los demócratas estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas, y por lo tanto no nos molestan las ideas de los demás, pero eso no nos obliga a compartirlas e incluso nos permite combatirlas desde la perspectiva democrática. Es muy importante que las cosas se puedan plantear civilizadamente dentro del marco del diálogo", ha argumentado.

"es evidente que quienes defienden el proyecto independentista perseveren en ello y quienes tenemos un proyecto de integración e inclusivo para toda España, pues insistamos en la unidad de España. Lo que pasa es que nosotros defendemos la unidad de España como un proyecto de vida en común, porque una nación no la determina ni la raza, ni la cultura ni la geografía, la decide la voluntad de vivir y trabajar conjuntamente. Creo que España sin Cataluña no se entiende y creo que Catalunya no debería de entenderse sin España", explicó.

No obstante, ha admitido que "cada uno puede pensar diferente. El Partido Socialista piensa así pero tampoco nos aterra que otros piensen otra cosa, lo que nos molesta es que se violente la legalidad, es que se rompa la convivencia entre la ciudadanía y sobre todo nos molesta mucho que haya quien aliente problemas de convivencia", ha sentenciado.