Ábalos avisa al independentismo que no espere gestos "de carácter político"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el titular de Fomento ha defendido que no habrá concesiones "de carácter político" en los Presupuestos para granjearse el respaldo de los distintos partidos en el Congreso.

"Cuando piden gestos, pienso que los habrá en favor de los españoles vivan donde vivan. Habrá mejoras en el presupuesto, pero más allá, gestos extrapresupuestarios no los esperen", ha señalado el ministro, asegurando que los partidos tendrán que explicar porque rechazan mejoras en inversiones en distintas regiones.

El número 'tres' del PSOE ha señalado que incluso en Andalucía, si finalmente se culmina un Gobierno de derechas, tendrá que explicar porque prefieren "sacrificar" mejoras presupuestarias en pro del "electoralismo".

INDEPENDENTISTAS SON "EXTREMISTAS"

Preguntado si considera que las formaciones independentistas son extremistas, Ábalos ha considerado que sí que lo son, aunque ha hecho hincapié en cómo desarrollan su proyecto.

"Son partidos extremistas, pero tengo cierta confianza. Una cosa es tener una idea y un proyecto, pero a la hora de defenderlo es importante no tratar de imponerla y no someter a nadie", ha señalado, criticando el "unilateralismo y la "imposición".

NO SABE NADA SOBRE EL DOCUMENTO DE TORRA

Preguntado por el documento que entregó el president de la Generalitat, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su propuesta para Cataluña, ha asegurado que no llegó a verlo. "No lo se, ni lo he comentado", ha dicho sobre si el documento está en manos del presidente.

"No tengo porqué saberlo. El presidente habrá estimado si el documento es de recibo o no es de recibo. Te pueden presentar un escrito y no estás obligado a hacer el acuse de recibo", ha señalado, quien ha dicho que desconoce las circunstancias en torno al texto.

HACE FALTA OTRO LIDERAZGO EN CATALUÑA

Sobre sus críticas al president de la Generalitat, Quim Torra, del que dijo que era un "iluminado", ha reiterado que sus intervenciones si son "muy iluminadas".

"Ha tenido ocurrencias como el modelo de la vía eslovena. No parece una brillante idea", ha opinado sobre las tesis del dirigente catalán, del que ha dicho que está en el cargo por circunstancias.

"Está por circunstancias de un proceso tan anómalo como el que se ha dado, en otras circunstancias no sería president de la Generalitat", ha señalado, recalcando que en la comunidad hace falta otro liderazgo, que podría hacer las cosas más fáciles.

"Buena parte de lo que pasa es por falta de liderazgo, hace falta alguien que tenga una visión clara que tenga un horizonte cierto y una hoja de ruta y altura de miras para la responsabilidad que requiere el momento", ha señalado el secretario de Organización socialista.

Ábalos ha considerado que es necesario un líder de la Generalitat que "asuma" decirle a la sociedad catalana "la realidad", ya que considera que la crisis que vive el independentismo complica la situación en España.