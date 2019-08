Ábalos lamenta que el bipartidismo haya dado paso a dos bloques que se niegan y no llegan a ningún acuerdo

"Yo creo que este país es mucho mas plural en lo político", como se ha visto en las últimas elecciones, "pero nos falta capacidad para gestionar esa pluralidad", ha dicho en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Así ha respondido cuando le han planteado si finalmente podría haber repetición electoral en noviembre, al no lograrse un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que después de esos comicios el PSOE acabase gobernando con Ciudadanos.

"Lo que no tiene mucho sentido es que el bipartidismo haya dado paso al 'bloquismo'. No sé qué es peor. No puede ser que esa pluralidad al final se traduzca en dos grandes bloques de autonegación, de descalificación, y que (eso) imposibilite cualquier tipo de acuerdo", ha manifestado, subrayando que las diferencias políticas no justifican que se niegue "el derecho de los demás a ser escuchados".

El ministro ha insistido en que el PP y Ciudadanos deberían, por "responsabilidad", abstenerse en la investidura del líder del PSOE para "facilitar la gobernabilidad". Sin embargo, con "mucha hipocresía", repiten un discurso "alarmista y catastrófico" sobre un futuro Gobierno de PSOE y Podemos apoyado por partidos independentistas, cuando en realidad desean ese escenario "para tener una excusa y un relato con el que poder descalificar a ese Gobierno", ha criticado.

