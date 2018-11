Ábalos mantiene la esperanza de aprobar el presupuesto con el apoyo independentista

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha mostrado hoy esperanzado en que logrará el apoyo de las formaciones independentistas a los presupuestos para 2019 a pesar de la negativa anunciada por PDeCAT y ERC.

Ábalos ha participado en la sesión inaugural del XXIII Encuentro de Economía de S'Agaró, que ha arrancado esta tarde y que clausurará mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño, y ha aprovechado este foro para subrayar que "hay que ser siempre optimista".

Preguntado por si hará algún gesto con Cataluña para ganarse el favor de los independentistas, el ministro ha asegurado que "ya hay un gesto" con esta comunidad, porque los catalanes saldrán también beneficiados del aumento de salario mínimo a 900 euros y del incremento de la inversión en vivienda, entre otras medidas.

Aún así, ha dejado la puerta abierta a aumentar los fondos que recibirá Cataluña al recordar que Fomento ultima la parte del presupuesto relacionada con la "inversión territorial".

Una vez cerrada esa parte, habrá que comprobar "cuál es la actitud definitiva" de las formaciones independentistas, ha añadido el ministro, que ha concluido: "La esperanza siempre hay que mantenerla viva".

Ábalos también ha aprovechado su intervención para remarcar que el Gobierno asumirá "riesgos" en la búsqueda de una solución política al conflicto catalán, pero ha pedido a su vez "valentía por parte de todos los actores", en alusión al Govern que lidera Quim Torra.

Aunque se ha mostrado abierto a una nueva reunión entre ambos gobiernos, ha advertido de que él no cree en la "bilateralidad", por lo que ha abogado por buscar una fórmula en la que ambas partes se sientan "a gusto".

Por otra parte, el ministro ha subrayado que la "apuesta" del Ejecutivo de Pedro Sánchez por Cataluña no tiene nada que ver con "deudas" o "hipotecas", sino que es fruto de la convicción, y ha añadido que la crisis política del último año ha demostrado que España no puede vivir "de espaldas" a esta comunidad, tal como hizo a su entender el Gobierno de Mariano Rajoy.

En esta línea, ha destacado que desde que el PSOE llegó al Gobierno ha aumentado un 40 % la licitación de obra pública en Cataluña.

Antes de acudir a estas jornadas, el titular de Fomento ha visitado el aeropuerto de El Prat y ha ratificado que el Gobierno invertirá unos 2.000 millones en los aeropuertos de El Prat y Girona hasta 2026 y otros 3.900 millones en la red de Cercanías de Cataluña hasta 2025.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha hecho un llamamiento al Gobierno español y a la Generalitat a que, más allá de la cuantía de las inversiones en infraestructuras en Cataluña, se coordinen a la hora de ejecutar las obras.

"Hay un problema de coordinación entre la administración central y la autonómica", ha denunciado Valls, que ha puesto como buen ejemplo de colaboración entre administraciones el desarrollo del Puerto y el aeropuerto de Barcelona y la llegada del AVE a Barcelona.

Asimismo, Valls ha reclamado "acuerdos políticos" que hagan posible la aprobación tanto del presupuesto del Estado para 2019 como de las cuentas de la Generalitat.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme, Anna Balletbò, que organiza este foro económico, se ha dirigido a la consellera Ángels Chacón, que ha representado a la Generalitat en el evento, para espetarle: "La estrategia del procés no ha funcionado nada (...). Tú no estabas en esa decisión, porque no eras consejera entonces y por suerte no tuviste que tomar decisiones".

Balletbò ha comentado que cuestiones como la sentencia el Estatut o la falta de diálogo "calientan a la gente", pero "saltarse la Constitución, el Estatut y el reglamento del Parlament me parece una barbaridad", ha remarcado ante la consellera, que se ha mostrado visiblemente molesta por esos y otros comentarios de la anfitriona.

Por su parte, Chacón ha evitado replicar directamente a Balletbò, aunque ha subrayado que el anterior Govern fue "destituido" por el expresidente Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha reivindicado el derecho de autodeterminación de Cataluña desde el respeto a otras posiciones políticas.