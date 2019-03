Ábalos dice que todos los ministros andaluces "encabezarán las listas" de Andalucía

El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de Listas del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que "no habrá que recolocar" porque todos los ministros procedentes de Andalucía "encabezarán listas en Andalucía".

Así se ha manifestado durante su intervención en un encuentro organizado por Fórum Europa en Almería, en el que ha sido interpelado sobre si se intervendrá en la elaboración de listas al Congreso y el Senado de la federación andaluz y si se "consentirá el rechazo" a que encabecen las mismas los ministros María Jesús Montero, José Guirao y Luis Planas.

"No se trata de consentir o no consentir. Cada uno tiene una actuación, una función, sus competencias y atribuciones", ha dicho Ábalos, señalando que las asambleas han propuesto a sus candidatos pero que las ejecutivas provinciales no se han reunido aún.

De esta forma, ha mantenido que una "dirección tiene que ejercer un nivel de responsabilidad que no es la expresión de las asambleas", insistiendo en que éstas no se han pronunciado aún, así como que tampoco han sido convocados los comités regionales.

Asimismo ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser remitidas a la Comisión Federal de Listas del PSOE, que "actuará según el reglamento" revisando en función de la "oportunidad, idoneidad y justeza de las candidaturas".

En este sentido, ha mantenido que las ejecutivas, los comités regionales y la Comisión Federal de Listas "no van a renunciar a su responsabilidad".

Por otro lado, ha ratificado que el ministro Josep Borrell será el candidato del PSOE a las europeas, añadiendo que "habrá andaluces, como siempre ha habido, en las listas al Parlamento Europeo".

Por otro lado, ha valorado la encuesta publicada por el periódico "El Mundo", porque "ratifica" que el PSOE será el partido más votado. "Optamos a ser la primera fuerza y el resto ha renunciado a ello. Lo único que les queda es repetir la experiencia andaluza. A Casado le va la supervivencia en ello", ha apostillado.

Ha sostenido que las expectativas del PSOE son "muy positivas", censurando que "algunas reivindicaciones y posiciones políticas" que otros partidos han mantenido como "legítimas, se han venido abajo".

Ha afirmado que si el PP sostenía antes que debía gobernar el partido "más votado" y "casi se carga" al PSOE "presionando" para que hiciera posible el ejecutivo de Mariano Rajoy, "ahora no se habla de todo esto ni optan a ser la primera fuerza, sino a una alianza a tres, ni siquiera a dos, por que no les salen las cuentas". "El problema es que ya sabemos qué tres", ha concluido.