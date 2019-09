Ábalos dice que ofrecen a Podemos participación en órganos institucionales, pero no el control

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Ábalos ha reconocido que de momento el PSOE no se ha planteado ofrecer cargos a Podemos en entes públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), RTVE, el Consejo Superior de Deportes o Correos. "No hemos planteado si las empresas públicas entran en el paquete, eso no es estrictamente representación institucional, son entidades de gestión", ha señalado.

Asimismo, el ministro en funciones ha rechazado ofrecer cargos a la formación de Pablo Iglesias en la Agencia Tributaria, porque asegura que "eso es gestión del Ejecutivo", y por tanto, ha descartado que Podemos tenga el control de las instituciones.

"Una cosa es la representación o participación, y otra el control", ha aclarado Ábalos, que afirma que Podemos "tendrá representación por sí sola en algunos ámbitos", pero los socialistas todavía tienen que concretar en las reuniones en qué instituciones participarán. "Vamos a ver que se habla, y esas cuestiones tienen que desprenderse de las reuniones que se tengan", ha indicado.

Preguntado por el ámbito jurídico, Ábalos ha confirmado que asumirán a miembros procedentes de Podemos en la propia participación del PSOE para hacer propuestas desde las Cámaras para conformar órganos "renovados". "Podemos asumir a miembros del ámbito de la formación morada, como hicimos en la Mesa del Congreso", ha manifestado.

OFRECE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL PARA SUPERAR DESCONFIANZAS

Este jueves se reunirá la Comisión Negociadora del PSOE con la de Podemos para abordar las cuestiones de la nueva propuesta que presentó este martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ofrecerá a la formación morada "otras fórmulas" para superar la desconfianza entre ambos partidos.

"Si realmente fundamentan el gobierno de coalición en la desconfianza y las garantías, nosotros pretendemos atajar esto ofreciendo niveles de representación institucional", ha manifestado Ábalos, y ha matizado que Podemos podrá tener representación "en todas las instituciones que conforman el Estado".

"Incluso para conformar órganos que dependen de la propuesta del Ejecutivo, el Gobierno socialista podría asumir propuestas procedentes del ámbito de Podemos", ha asegurado el ministro en funciones, que insiste en que los morados pueden estar "en muchísimos órganos que conforman todo el sistema institucional".