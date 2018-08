Ábalos avisa que el caso máster va a "perseguir" a Pablo Casado en toda su vida política

"Ahí tiene que desproveerse de su condición de aforado y someterse o refugiarse en su posición --Casado--. He llegado a leer que esto ocurrió hace diez años y que habría prescrito. Eso no es una negación, de alguna forma estas reconociendo una irregularidad. Si quiere gobernar esto le va a perseguir", apuntilló en una entrevista en el periódico canario La Provincia recogida por Europa Press.

UNA LECCIÓN PRA "LOS DE LOS TITULITOS"

En este sentido, apuntó que hay gente a la que "se critica su capacidad por no tener un título", si bien matizó que existen personas relacionadas con la economía, la empresa, que "no estudiaron nada y han conseguido grandes cosas", por lo que considera que la lección debería ser para "los de los titulitos".

Así, Ábalos matizó que si "algo bueno" tiene que salgan a la luz este tipo de situaciones, "es que en el futuro" se cuidarán "más de presumir" de lo que "no" se tiene, a lo que agregó que "no deja de ser una cuestión de presunción, procurando una imagen que no es cierta".

De todos modos, señaló que también se trata de una cuestión que "tiene que ver con el personal de la Universidad y con el mercado de los másters".

EL AFORAMIENTO LE HA LIBRADO DE LA IMPUTACIÓN

En relación a la situación en la que se encuentra Casado en el marco de esta investigación, dijo que el auto judicial indica que por ser aforado el presidente del PP "no ha podido comparecer ni defenderse", por lo que subrayó que se hacen "dos tratamientos muy distintos, según la situación de cada quien. Si Pablo Casado no hubiera estado aforado estaría como las otras tres personas investigadas --compañeras de máster--".

Sobre esto mismo, el pasado lunes durante su visita a la isla de La Palma, Ábalos lamentó que Casado no esté siendo investigado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos al estar aforado, puntualizando que va a ser "muy difícil" explicar que él esté en esa situación cuando hay tres personas investigadas y con posibilidad de ser condenadas por el mismo caso.

Para el también secretario de Organización del PSOE, Casado no puede utilizar el recurso de la negación, como ocurrió con Cristina Cifuentes, ni tampoco decir que han pasado diez años desde que cursó el máster. Y también opinó que tiene un problema "grande" por atribuirse méritos y títulos que no tiene.