Ábalos: No hay ninguna política especial para los presos del "procés"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que es "imposible" la libertad de los presos del "procés" y que "no hay" ninguna política "especial" ni "concreta" para ellos.

Además, ha sostenido que su acercamiento se está haciendo con "total normalidad", porque le ley "hay que cumplirla, guste o no guste".

Tras una reunión con el president de la Generalitat, Ximo Puig, en Valencia, el también secretario de organización del PSOE ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la petición del president catalán, Quim Torra, de la puesta en libertad de los políticos catalán en prisión por el "procés" y la anulación de las causas.

"Es imposible su libertad porque estamos en un Estado de Derecho. No se puede hacer nada porque es lo que establece la ley", ha apuntado Ábalos, quien ha hecho hincapié en que el acercamiento es una cuestión de "normalización penitenciaria".

Ha incidido en que cuando no se requieren más diligencias del juzgado, "lo normal es que se cumpla la ley, guste o no guste, y en este caso no hay ninguna política especial para los presos del 'procés'".

Según Ábalos, es " molesto" para el juez (mantenerlos alejados de su familia, una vez concluida una primera fase de la instrucción) y "más" para el preso y por esto "tiene mucho sentido" que una vez, acaben las diligencias, se les acerque pero eso "no significa una política concreta y tampoco ningún tratamiento de agravio para el preso", ha añadido.

Respecto a la exigencia de Torra de culminar el proceso independentista, el ministro ha indicado que a los demócratas "no" les "molestan las ideas de los demás" pero es "importante que las cosas se hagan de forma civilizada y en un marco de diálogo, que se puedan plantear educadamente y dentro de un marco legal".

"Es evidente que quien esté por el proceso independentista persevere en ello", ha apuntado y ha explicado que ellos quieren "un proyecto para toda España" y ha sentenciado: "España sin Cataluña no se entiende y creo que Cataluña no debería entenderse sin España".

Ha señalado que tampoco les "aterra que otros piensen otras cosas", pero otra cosa en compartirlo y ha afirmado que le "molesta mucho que haya quien caliente problemas de convivencia" y la rompa, al tiempo que ha defendido que el PSOE "gobierna con responsabilidad defendiendo el marco legal pero al mismo tiempo generando espacios para el diálogo".

"Es evidente que si queremos avanzar en la normalización tenemos que bajar el tono e ir a lo concreto y a los intereses de la ciudadanía. Torra es presidente pero los catalanes son muchos más", ha apostillado, y ha apuntado a continuación que tendrán las reuniones que hagan falta "con tal de normalizar la situación con Cataluña".

Ha apostado por "preservar la convivencia y el ordenamiento que la regula" y ha concluido que "a veces hay que renunciar a aspiraciones básicas con tal de que la gente sea un poquito más feliz".