Ábalos dice que están a la espera de la posición de ERC para la investidura de Sánchez

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que el informe de la Abogacía del Estado sobre la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras, "no es definitivo ni resuelve nada" y ve "exagerada la presión que esta institución está sufriendo", toda vez que ha señalado, sobre la abstención de ERC para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, que "están a la espera de que tomen una decisión".

En declaraciones a los periodistas en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Ábalos ha apuntado que "no es de ERC y, por tanto, no puedo decirles que van a hacer", pero "tienen que tomar una decisión, tienen los órganos para ello, y estamos a la espera de cuál va a ser su posición en el debate de investidura", toda vez que ha añadido, al ser preguntado si confía en el dicho informe facilite un pronunciamiento favorable, que "no se trata de eso" y que "algunos se han empeñado en hacer famosos a la Abogacía del Estado".

"Parece que el gran público ha descubierto que esta institución existía y hay una presión tremenda sobre la Abogacía como la hubo también en su momento sobre el Tribunal Supremo", ha afirmado. Además, ha añadido que la Abogacía "ya fue criticado en su informe y al final el TS le dio la razón", y ha apuntado que en esta ocasión, con respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "el posicionamiento de la Abogacía es el que le ha dado la razón al TJUE".

"Son varias veces las que la Abogacía del Estado, cumpliendo con los informe que tienen que hacer ajustados a derechos, ha acertado más que otros", ha manifestado Ábalos, que ha lamentado "la presión política que están haciendo sobre las instituciones del Gobierno y del Estado en su conjunto". "Aquellos que están criticando presión lo único que hacen es presionar", ha aseverado, para añadir que el informe de la Abogacía "no es definitivo ni resuelve nada" y que es el TS "el competente".

Por tanto, Ábalos ha insistido en que "es exagerada la presión que esta institución está sufriendo" y ha añadido que "la Fiscalía también se pronunció, y en otro sentido, y esa podría ser también susceptible de esas presiones que algunos denuncian".

De este modo, ha destacado que "la cuestión es más compleja" y que "se está tratando de abrir una marco de diálogo político que estaba cerrado", al tiempo que ha afirmado que "cuando se trata abrir un proceso de estas características desde posiciones encontradas, se trata de buscar un cauce que rebaje la conflictividad y que trate de no acentuar el enfrentamiento" y "eso cuesta".

"Se trata de generar las condiciones ambientales suficientes como para plantearnos una vía de diálogo que estaba en los últimos tiempos bastante al margen", por lo tanto, "entiendo que esto cuesta un poquito más".

"SON ACUERDOS QUE NO CONSTITUYEN NINGUNA SORPRESA"

Por otra parte, y cuestionado sobre el programa de Gobierno de coalición acordado entre PSOE y Unidas Podemos y que contempla, entre otros aspectos, derogar parcialmente la reforma laboral y subir los impuestos a las rentas más altas --se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros--, el ministro en funciones ha explicado que "básicamente son acuerdos que tampoco constituyen ninguna sorpresa y responden a propuestas programáticas" de ambas formaciones.

"Muchas de ellas tuvieron reflejo en el acuerdo presupuestario que no pudimos aprobar y que motivaron la convocatoria de las elecciones de abril", ha abundado, para añadir que "la sorpresa está en las reacciones".

En este sentido, ha manifestado que le "ha sorprendido mucho que alguien diga que 130.000 euros es de clase media" y ha agregado que "le parece un despropósito respecto a aquellos que están sufriendo unos ingresos muy mínimos". "Me parecen que están en otra realidad; creo que reacciones tan extremas que están fuera de la realidad ya prácticamente no consiguen ningún efecto", ha lamentado, para añadir que "eso llama mucho la atención sobre el país que uno pisa".