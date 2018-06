Ábalos admite su preocupación por casos del PSPV y defiende que militantes implicados han sido formalmente advertidos

En su comparecencia en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado, Ábalos ha explicado ante los senadores del PP, único grupo que actúa en esta comisión, que Ferraz ha advertido a las personas involucradas para que den cuenta al partido de su situación, un "seguimiento singular", ha dicho. Según Ábalos se procederá a aplicar el código ético del partido si se abre juicio y serán expulsados si se les abre juicio oral.

Aparte de esta medida, el dirigente socialista ha puesto en valor que desde Ferraz no se ha defendido a los salpicados en los casos del PSPV. "No han gozado del beneficio de mi defensa, ve que yo reacciono con frialdad, no voy a salir en su defensa", ha argumentado, admitiendo que quizás es "injusto", pero es lo que procede dada la "alarma" que existe con respecto a la corrupción.

"No habrá protección a los que han hecho algo malo, porque afecta no solo al interés nacional sino a los que queremos seguir en esto", ha resumido, añadiendo que ahora la cuestión está en manos de la justicia y tiene "confianza" en ella.

SANCIONAR A NARBONA

En el interrogatorio del portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, ha salido a la palestra la figura de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Varios contratos públicos relativos a su periodo al frente del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 están siendo objeto de investigación judicial por supuestas irregularidades.

Aznar ha cuestionado a Ábalos por las responsabilidades políticas que pueden tener personas vinculadas con estos casos, a lo que el dirigente socialista ha defendido que en su opinión los afectados deben ser sancionadas. Al ser preguntado entonces directamente por la presidenta del PSOE, Ábalos ha asegurado que también será objeto de sanción pero siempre que se hayan acreditado acciones erróneas.

"NINGÚN RASTRO CONTABLE EXTRAÑO"

Por otro lado, el secretario de Organización se ha desvinculado de los casos de supuesta financiación irregular del PSPV en 2007, acusando al PP de tratar de extender su responsabilidad y que sea "extratemporal" relacionándole con casos que no vivió.

Si bien ha alegado que quiere un PSOE "limpio", por lo que tomó la iniciativa y procedió a abrir una investigación interna en la federación de Valencia tras conocerse los procesos judiciales.

Según ha explicado, ese informe concluyó que no existe ningún "rastro contable extraño". "No tenemos en Ferraz ningún rastro y no he podido hacer nada", ha recalcado el dirigente socialista, añadiendo que le gustaría tener "margen de actuación" en este asunto.