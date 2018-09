Ábalos rechaza un juicio u opinión que desvirtúe el proceso judicial en Cataluña

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado hoy que no le parece bien que se emita "cualquier juicio u opinión" en torno al litigio judicial abierto en Cataluña, pues "lo único que hace es desvirtuar el propio proceso" y "no siempre a favor del reo".

Tras reunirse con la alcaldesa de Córdoba, Ábalos ha sido preguntado por su opinión a cerca de un posible indulto, en caso de que haya condena a los políticos encausados por el 'procés'.

En este sentido, el ministro ha reflexionado que "las situaciones hay que verlas en su momento", si bien es evidente que "para que haya indulto, primero tiene que haber condena".

"Siempre he manifestado lo mismo y no cambio. Confío en la justicia, a la justicia hay que dejarle hacer su trabajo, no hay que influir sobre la justicia", ha manifestado el titular de Fomento, que se ha mostrado partidario de esperar "la sentencia" antes de "plantear otras cuestiones".

De hecho, Ábalos ha aclarado que "de momento" no le parece bien que se emitan juicios u opiniones al respecto, pues "lo único que hace es desvirtuar el propio proceso, y no siempre a favor del reo", ha reiterado.