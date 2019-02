Abás dice que Palestina no asistirá a la conferencia sobre O. Medio en Polonia

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó que Palestina no participará en la conferencia internacional sobre Oriente Medio que se celebrará la próxima semana en Polonia convocada por Estados Unidos, en una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

"El Estado de Palestina no participarán en ninguna conferencia que no se base en resoluciones internacionales legítimas y no delegará en nadie la participación en negociaciones", dijo el líder palestino.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció la convocatoria en Polonia para los próximos días 13 y 14 de una conferencia internacional sobre Oriente Medio, a la que ya anunció su participación el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Abás subrayó que actualmente no hay ningún tipo de contactos políticos con Israel.

Recalcó que las acciones de Israel en Jerusalén suponen un "cambio en el carácter y esencia de la ciudad y violentan sus santuarios musulmanes y católicos".

El líder palestino insistió en que Israel no tendrá paz y seguridad mientras no firme con Palestina un "acuerdo justo, en base a las resoluciones internacionales".

A la vez, expresó su disposición a reunirse "en cualquier momento" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Moscú, durante una cumbre tripartita con la participación del presidente ruso, Vladímir Putin.

"En repetidas ocasiones acepté la propuesta del presidente Putin para participar en una reunión trilateral en Moscú, tenemos confianza en él y estamos dispuestos a aceptar su invitación en cualquier momento, sin embargo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evita en todo momento estos encuentros", afirmó Abás.

Preguntado sobre si tiene planes de visitar Siria, indicó que de momento es un asunto que no tiene en agenda.

"Sin embargo, sigo muy de cerca la situación y lo que ocurre (en Siria), porque allí viven medio millón de refugiados palestinos", agregó.

Con todo, indicó que apoya el regreso de Siria a la Liga Árabe y confía en que "ese objetivo sea logrado a través de las futuras consultas entre los países árabes".