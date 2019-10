Abascal, en Castellón: "Vosotros que lo tenéis tan cerca, sabéis que lo que se vive en Cataluña es una rebelión"

Abascal ha reunido a más de 2.000 militantes y simpatizantes en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló en el mitin que ha realizado bajo el lema 'España Siempre', al que ha acudido junto a la presidenta provincial de Vox Castellón, Llanos Masó, y junto al cabeza de lista de Vox al Congreso, Alberto Asarta.

El grueso del discurso del presidente de Vox en el acto de campaña de las Elecciones Generales del 10-N ha estado marcado por la situación de Cataluña y por la exhumación de Franco. En cuanto a la primera cuestión, Abascal ha explicado que "existe un ataque sistemático a la Constitución".

Ha añadido que "Vox ha sido el único partido en denunciar" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya autorizado a los guardias civiles de Cataluña a detener la violencia, mientras él se presenta allí bajo custodia y con la máxima protección".

En esta línea, Santiago Abascal ha manifestado que "en Cataluña hay que enseñar con una propuesta diferente, hay que educar en libertad porque los catalanes llevan secuestrados desde hace décadas". "Hay que aplicar la ley a los golpistas y que detengan a Torra y al resto de responsables. España es una tierra unida y soberana, y Cataluña nos pertenece", ha sostenido.

Respecto a la exhumación de Franco, el dirigente de Vox ha declarado que "a los muertos se les respeta y a sus familias también, da igual cómo se llamen". "Hay familias a las que no les han dejado colocar ni un banderín, mientras que a las víctimas del terrorismo se les rinde homenaje", ha agregado.

Abascal ha hecho mención a la Ley de la Memoria Histórica, y ha sostenido que esta normativa "pretende deslegitimar la Transición, la Corona que trajo la democracia a este país, derrotar a Felipe VI y derribar la cruz que representa la identidad de los españoles". "Y nosotros vamos a denunciarlo, nos enfrentaremos a cada política y cada ley que trate de separar a los ciudadanos", ha subrayado.

El líder de Vox ha hablado también sobre la decisión de Sociedad Civil Catalana de excluir a su partido de la manifestación convocada el domingo en Barcelona "por la convivencia, por la democracia y por Cataluña".

"Nos excluyeron por no apoyar el autogobierno de Cataluña, por ser antidemocráticos, pero no vetan al PSC", ha reprochado, a lo que ha añadido que "nos están secuestrando, pero no nos callarán porque mañana organizamos una manifestación en Colón para apoyar la Constitución".

Durante el mitin, se han escuchado los himnos de la Legión y la Guardia Civil y se han coreado frases como 'Puigdemont a prisión' en reiteradas ocasiones.

En última instancia, el cabeza de lista de Vox al Congreso y ex militar retirado, Alberto Asarta, ha realizado varias declaraciones en su turno de palabra ha destacado que la formación defenderá "las tradiciones de Castellón como la caza y los toros regulando las licencias; así como la agricultura y la naranja", y potenciará "el turismo de mar y montaña", ha asegurado.