Abascal avisa de que "los muertos pueden llegar" y hay peligro de que Cataluña se convierta en el País Vasco

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha rechazado que el proceso independentista esté en sus últimos "estertores", como sostuvo el presidente en funciones, Pedro Sánchez; y ha recordado que al frente de la Generalitat se mantiene Quim Torra, a quien ha acusado de continuar "una rebelión golpista".

En comparación con la situación que se vivió en el País Vasco como consecuencia de la violencia de ETA, Abascal ha apuntado que en Cataluña ha sido más intensa la "rendición del Estado" y la "orden del Gobierno para que no se sofocase inmediatamente el terrorismo callejero".

"Los muertos pueden llegar cuando el odio prende y la violencia callejera se extienda. Puede llegar a ocurrir una situación como la del País Vasco con el tiempo y hay que tomar medidas urgentes", ha insistido volviendo a pedir la detención de Torra como primera medida.

Abascal ha asumido que esto no resolvería el problema que existe en Cataluña, abonado durante "décadas", pero cree que ahora no hay otra opción que "el cumplimiento de la ley" y después trabajar para "recuperar la convivencia". En cualquier caso, ha dejado claro a los independentistas que deben "abandonar toda esperanza de conseguir la separación". "No estoy despreciando sus sentimientos, pero su objetivo es irrealizable y no lo van a lograr, ni por las buenas ni por las malas", ha subrayado.