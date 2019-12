Abascal acusa al PP de beneficiarse de los vetos a Vox: "Como el que roba televisiones en las inundaciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ahondado este jueves en sus críticas al PP por el reparto de puestos en la Mesa del Congreso y ha acusado a los 'populares' de aprovecharse del cordón sanitario que los partidos de la izquierda intentan aplicar a Vox.

"El PP actúa como el que va a robar televisiones en mitad de las inundaciones", ha acusado Abascal en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. A su juicio, el PP demostró este acto de "pillaje" intentando que Vox cediera a Ciudadanos uno de los dos asientos que le correspondían proporcionalmente en la Mesa del Congreso.

Según ha recordado, tras las elecciones del 28 de abril Vox obtuvo 24 escaños y ningún partido se planteó dejarles un puesto en el órgano de control de la Cámara Baja. Por ello, se ha preguntado por qué ahora ellos tendrían que ser generosos con Ciudadanos, con diez diputados, cuando además se trata de un partido que rechaza tener cualquier vínculo con Vox.

De hecho, ha acusado al partido naranja de pretender tener con ellos una relación "sadomasoquista". "Nos agreden, dicen que somos incómodos, nos reprueban y luego tenemos que darles uno de nuestros representantes. No estamos por la labor", ha zanjado.

Abascal ha recordado que Vox ha facilitado gobiernos de PP y Ciudadanos en Andalucía, Murcia y la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y se ha preguntado si, además de eso, ahora deben aceptar que les "atraquen". "No estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en la injusticia", ha insistido.

Según ha reconocido, esta falta de acuerdo hizo posible que Unidas Podemos cuente con un asiento más en la Mesa del Congreso, pero ha recordado que eso no cambia la mayoría con la que ya contaban el PSOE y los de Pablo Iglesias y por tanto no altera el funcionamiento ordinario del órgano.

"La única diferencia es que hay un señor que no va a cobrar el plus por estar en la Mesa del Congreso", ha resumido sobre un debate que cree que no importa a los ciudadanos pero que sí "va a afectar" a las relaciones de Vox con el PP.

Según ha aclarado, su partido "no va a caer en el chantaje" y por tanto no va a poner en peligro los gobiernos autonómicos que dependen de sus votos, pero sí afectará a la "confianza" entre ambas formaciones. En estas acusaciones ha señalado directamente al secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea: "Es un auténtico trilero y está dificultando muchísimo las negociaciones de Vox y el PP".