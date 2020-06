Abascal alerta de la "primavera progre" que "ataca" a la Policía tras la protesta frente a la Embajada de EEUU en Madrid

El líder de Vox se ha referido así a la concentración de este domingo de unas 3.000 personas, según los datos de Delegación de Gobierno, frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid contra el racismo por la muerte de George Floyd, el ciudadano negro que murió víctima de los abusos policiales el pasado 25 de mayo en Mineápolis.

En este sentido, Abascal ha tildado de momento "muy difícil" el que está viviendo la Policía y los agentes ante las manifestaciones de este tipo y el apoyo de "mandos políticos" a los insultos y ataques que, a su juicio, se han promovido en la concentración de este domingo. "Muy difícil el momento que están pasando nuestros policías y guardias. Sus mandos políticos apoyan a los que les llaman asesinos, y pactan con quienes les asesinaban", ha lamentado en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Por ello, el líder de Vox ha avisado de que no se pueden permitir en nuestro país este tipo de manifestaciones. "No permitamos que España arda en la primavera progre y antifa que están organizando los poderosos", ha denunciado.

La protesta, convocada por la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (CNAAE), los manifestantes han mostrado pancartas con nombres de personas negras asesinadas por la policía en los últimos años: desde Martín Luther King hasta George Floyd.

Al grito de 'No justice, no peace' ('sin justicia, no hay paz') y 'Black lives matter' ('las vidas negras importan'), la protesta, que ha discurrido de manera totalmente pacífica, ha seguido así los pasos de las concentraciones multitudinarias en Estados Unidos en memoria de Floyd. 'George Floyd, di su nombre', han instado los asistentes, junto a consignas contra el racismo y contra la Ley de Extranjería española.