Abascal culpa a Sánchez y la Abogacía del Estado de que los condenados del 'procés' accedan al segundo grado

"Este es un debate menor", ha comentado Abascal durante una rueda de prensa en el Congreso al ser interrogado sobre la propuesta de las cárceles catalanas para que estos penados puedan pasar al segundo grado, lo que les permitiría salir esporádicamente de la cárcel.

En opinión del líder de Vox, no se estaría hablando de esta posibilidad si Sánchez no hubiera "presionado" a la Abogacía del Estado para que rebajara de rebelión a sedición su acusación a los implicados en el 'procés'. "Las penas habrían sido mucho más elevadas y no estaríamos en este debate", ha zanjado.