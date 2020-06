Abascal augura que Vox entrará en el Parlamento como "un ancla" ante "la deriva 'progre' y nacionalista de Feijóo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha augurado este sábado que su partido obtendrá representación en las próximas elecciones gallegas del 12 de julio y que entrará en el Parlamento autonómico para que "haya un ancla que detenga la deriva 'progre' y nacionalista" del actual presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha asegurado durante un mitin de precampaña que ha ofrecido este sábado en el Auditorio Mar de Vigo, con la apertura del cabeza de lista por Pontevedra, Antonio Ramilo, y frente a cientos de simpatizantes. Todos ellos, en su gran mayoría ataviados con mascarilla y banderas de España, han mantenido la preceptiva distancia de seguridad medida a través de butacas vacías.

En la parte gallega de su discurso, Abascal ha admitido que Vox no ganará las elecciones del 12 de julio, pero que buscará desembarcar en el Pazo do Hórreo "para romper el consenso 'progre'" y para hablar de aquellos temas que "durante mucho tiempo han dicho que estaba prohibido hablar" y que conllevaban "insultos" y "etiquetas".

En este sentido, ha afirmado que Feijóo "está nervioso", porque "solo así se puede entender que haya dicho que Vox no tiene cabida en Galicia", una frase que "expresa un sentido patrimonial de Galicia y que no representa a un gobernante democrático".

Precisamente, las críticas al actual presidente de la Xunta han centrado parte de su intervención. Y es que, según ha aseverado Abascal, Feijóo "tiene debilidades nacionalistas" al haber dicho "literalmente que Galicia es una nación sin Estado". "Eso no refleja la realidad. Galicia es algo mucho más importante: una región de la nación española", ha asegurado entre aplausos.

FEIJÓO "ALABA" LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Además, ha lamentado que el presidente del PPdeG dijese que "no tenía nada que hablar con Vox" y "una cosa mucho más interesante: que los votantes de Vox tenían que votarle a él para que no gane la izquierda". Esto supone, tal y como ha denunciado, que busca ganar apoyos de forma "gratuita" mientras "alaba" la gestión de la pandemia de la COVID-19 por parte del Gobierno de coalición del Estado.

Concretamente, el líder de Vox se ha referido a las declaraciones de Feijóo del pasado domingo, cuando agradeció al Ejecutivo de Sánchez su "colaboración y diálogo", al tiempo que resaltaba que hubo tanto "errores" como "aciertos". Estas palabras, para Abascal, se pueden interpretar como un anticipo de un "pacto con el Partido Socialista" tras los comicios.

APUNTA A LOS DOS ESCAÑOS POR PONTEVEDRA

Tras recordar los más de 115.000 gallegos y 38.000 pontevedreses que optaron por la papeleta de Vox en las elecciones generales del 10 de noviembre, ha calculado que estos apoyos implicarán su entrada con "incluso dos escaños" por Pontevedra en la Cámara autonómica.

Sin embargo, ha admitido que los candidatos de su partido, que ya "lo tienen difícil en toda España", lo tienen "especialmente difícil en aquellas tierras en las que la izquierda está más desatada o en las que hay movimientos separatistas" como, según ha mencionado, el BNG.

No en vano, Abascal ha lamentado el "hostigamiento" que, según denuncia, sufren los seguidores de su partido incluso con "violencias físicas" de las cuales ha culpado a "los señores de Podemos".

"COMUNISTAS TOTALITARIOS"

En este sentido, ha recordado su visita durante la semana pasada a Mos (Pontevedra) para un acto de partido, en el que se encontró con la oposición de "un grupo de fanáticos descerebrados disfrazados de eso que ahora llaman 'antifas', es decir, comunistas totalitarios".

El líder de Vox ha asegurado que durante este episodio recibió "amenazas explícitas" delante de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "¿Y sabéis cuántos detenidos se producen? Ninguno. El señor Javier Losada, delegado del Gobierno, permitió que a Vox se le hostigase y se le amenazase durante una hora", ha esgrimido.

VOX "NO TRAE NADA ESPECIAL PARA GALICIA"

De cara a las elecciones del 12 de julio, Abascal ha admitido que su partido "no trae nada especial para Galicia", sino que acude a esta Comunidad a decir "que no es menos ni más que nadie" y a proponer que "Galicia forme parte de la nación española y que los gallegos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de España". A ello ha sumado el propósito de que Vox garantizará en el Parlamento gallego que haya "un mensaje nacional" que no esté movido "por el egoísmo regional".

Por su parte, el cabeza de lista por Pontevedra en estas elecciones, Antonio Ramilo, ha subrayado, echando mano del lema de precampaña de Vox, que 'Galicia es verde', pero que "lo será todavía más dentro de unas semanas". "Estamos hartos de la imposición de la dictadura 'progre', hartos del nacionalismo. Porque no queremos un Gobierno que ceda ante ellos", ha recalcado.

También ha tenido palabras para advertir del riesgo por el que atraviesa "el futuro" de PSA Citroën en Vigo, que "depende de la ineptitud del PSOE y de la inacción de la Xunta"; y el de la planta de aluminio de Alcoa-San Cibrao, cuyos trabajadores continúan "sin respuestas" por parte de dos gobiernos "que juegan con ellos".