Abascal admite no conocer los datos del paro siete horas después de su publicación

"He estado descansando y todavía no he podido conocer ese dato", ha reconocido Abascal en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo.

El líder de Vox participó este lunes en el debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por la Academia de la Televisión y no ha tenido actos en su agenda este martes hasta las 20.00 horas con un mitin en Sevilla.

Al ser informado por el periodista de algunos de estos números de parados y afiliados a la Seguridad Social, Abascal ha dicho que se trata de un dato "preocupante" que está apuntando los "brotes negros de la crisis que viene y que algunos no quieren afrontar".