Abascal advierte a Sánchez de que no descansará hasta que se haga justicia

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han provocado la muerte de miles de españoles y la ruina de millones y les ha advertido de que no descansará hasta que se haga justicia.

Abascal ha hecho esta advertencia durante su intervención en el debate del Congreso sobre la quinta prórroga del estado de alarma que, en su opinión, es "ilegal" y Sánchez quiere prolongar durante mucho más tiempo.

El presidente de Vox ha asegurado que ya nadie se fía de la cifras del Gobierno sobre los afectados, ni siquiera la de los 27.000 muertos, que él ha elevado a "más de 50.000".

Ha responsabilizado al Gobierno de las consecuencias de la crisis, porque, según ha recalcado, el 10 de febrero ya sabía la letalidad y consecuencias del virus, así como el modo de contagio, y el 8 de marzo que se habían "disparado" los contagios en Madrid.

"Eso significa, señor Sánchez, que ustedes son culpables", ha sentenciado Abascal, para quien el Gobierno ha conducido a España "únicamente mirando su agenda ideológica y ocultando información" y ha provocado miles de muertes que se podrían haber evitado.

El líder de Vox ha rechazado además el "eufemismo" del "estado de alarma asimétrico" que, en su opinión, solo responde a que se mantiene la agenda separatista y ha preguntado a Sánchez qué ha intentado pactar con ERC y qué ha pactado con el PNV.

Se ha negado así a hablar de "cogobernanza" y ha denunciado que Sánchez ha entregado la soberanía "de todos" a cambio del poder personal, porque solo le interesa mantenerse en la Moncloa a toda costa.

El presidente del Gobierno "se aferra al estado excepción como el que se agarra a un clavo ardiendo", ha advertido, pero ha subrayado que esta medida "no solo no salva vidas, sino que además está destruyendo la economía nacional".

Además ha acusado a Sánchez y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de haberse instalado en el "matonismo político" y el "chantaje" al vincular el pago de los ERTE con el estado de alarma.

"Pero no pagan y su vicepresidente se harta de hacer campaña en favor del ingreso mínimo vital", les ha recriminado, tras lo que ha acusado a Iglesias de haber amenazado a los mayores por decir que no se mejorarían las residencias si no se aprobaban los presupuestos.

No obstante, ha afirmado que "utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarlos morir en las residencias sin protección".

Y es que, según ha dicho, a Iglesias "no le gustan los viejos", como tampoco le gustan los "escraches" a las puertas de su casa y avisa de que también puede haberlos ante los domicilios de dirigentes de Vox.

"No mande a sus lacayos, venga usted mismo", ha instado al también líder de Podemos, a quien le ha criticado que luego suba con "aires sacerdotales" a la tribuna del Congreso.

Abascal también ha reprochado en su intervención a Ciudadanos que haya decidido ser útil a la "banda de Sánchez e "inútil a los españoles" y ha lamentado que siga el modelo "bisagra" del PNV y que, además, se haya "deslizado por la vertiente de los insultos a los manifestantes".

Ha advertido de que el plan "deliberado" de Sánchez es seguir la agenda de sus socios comunistas basada en destruir empleo y empresas para que los ciudadanos acaben viviendo de la "gracia y voluntad" de Iglesias.

Según ha dicho, el Gobierno se ha empeñado en destruir los sectores automovilístico, turístico y primario, que suponen un tercio de la economía nacional.

"¿Son así? ¿se han dado un golpe? ¿de dónde han salido? ¿cómo se atreven a atacar a tres sectores básicos de nuestra economía?", ha preguntado Abascal, que también ha pedido al Gobierno que diga cuándo va pedir el rescate a la Unión Europea.