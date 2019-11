Abascal denuncia la "criminalización al unísono, coordinada y sistemática" a Vox: "Han entrado en pánico"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha denunciado este jueves la "aceleración brutal en la campaña de criminalización de Vox", que se produce "al unísono, coordinada y sistemática". A su juicio, el debate del lunes "les ha salido muy mal y ahora están todos contra Vox" y "parece que han entrado en pánico".

Así se ha pronunciado en un mitin celebrado en Feria Valencia, en el que la organización había dispuesto unos 9.000 asientos, de los que al inicio del acto quedaban varias filas libres al final del pabellón. Antes del acto, que ha comenzado con más de media hora de retraso, asistentes han proferido gritos contra algún medio de comunicación.

Abascal, recibido entre gritos de 'presidente', ha comenzado su intervención haciendo referencia precisamente a algunos de los momentos vividos en el 'debate a cinco' del lunes y ha criticado que, por ejemplo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hable de "parar a los franquistas", lanzando así la "alerta antifascista".

También se ha detenido para referirse al Grupo Prisa, criticando su "infame editorial" en El País en la que señalaba "sin inmutarse que a Vox no se le podía tratar como al resto de los partidos, que 3 millones de españoles no merecen ser tratados con respeto".

Por tanto, ha continuado Abascal, han "tomado nota" y si a ellos no se les puede tratar como al resto de partidos "al Grupo Prisa no se le puede tratar como al resto de los medios", por lo que no le dan entrevista ni acceso a sus mítines: "No les queremos ver ni en pintura, nos caen igual de mal que nosotros les caemos a ellos", ha dicho, criticando también el "corporativismo" del resto de medios de comunicación.

Ha lamentado la agresión a su candidata al Congreso por Vizcaya, a quien, según ha explicado, en una carpa "unos energúmenos, respondiendo a la permanente alerta antifascista, le han pateado, a una mujer" y ha censurado que "no han salido las organizaciones feministas" y tampoco ha escuchado la condena "de otros partidos políticos".

"Pueden hacer lo que quieran, les hacemos responsables de la campaña permanente de odio y violencia contra Vox que ha comenzado esta semana", ha zanjado.

"VOX NACE DE LA INDIGNACIÓN"

Abascal también ha respondido a algunas de las últimas declaraciones del resto de candidatos. Ha rechazado que sean fruto de un "complot de Aznar" y que el PP vea otra "conspiración judeomasónica" de Vox con el PSOE: "Por las noches nos reunimos a hurtadillas para conspirar contra Casado". Según ha dicho, Vox "nace de la sociedad española y de la indignación.

Ha calificado a Pedro Sánchez como "el presidente más antipatriota de la historia", intentando "incitar al odio", y le ha replicado que a ellos les encontrará "en la concordia".

También ha censurado que el presidente de Galicia, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, diga que Vox está inhabilitado para gobernar y "nunca se lo haya dicho al PSOE a pesar de que defiende el federalismo y sistemáticamente negocia con los enemigos de España".

"Todos contra Vox", ha resumido, para criticar que Pablo Casado diga que votar al PP es "echar a Sánchez" y votar a Vox es votar a Vox: "Es bastante triste definir a tu propio partido solo en contra de lo que otro representa".

Ha criticado que Íñigo Errejón "se atrevió" a meterse con su padre y ha deseado que saque un escaño porque tiene ganas de encontrárselo en el Congreso y "hablar con él seriamente", y también ha señalado que podría darle "alguna lección" de patriotismo a Pablo Iglesias.

Vox, ha señalado, no llama al voto útil o del miedo, que "parece que es la última esperanza que les queda a algunos".

TORRA ESTÁ EN "COMPLOT" CON LOS CDR

En su discurso, Abascal se ha referido a Cataluña y ha asegurado que hay "un golpe de Estado vivo" con un Quim Torra "que está en un complot con los terroristas del CDR, que llama ciudadanos comprometidos a tipejos terroristas manipulando explosivos" y que es un presidente "en rebeldía".

Ha apuntado que si es presidente suspenderá la autonomía de Cataluña, tomando el control de TV3, los Mossos y la educación, e impulsará la ilegalización de los partidos separatistas. Además, dará la orden de interponer una querella por la Abogacía del Estado para que Torra "sea detenido y puesto delante de un juez".

BARRIOS "INVIVIBLES"

Otro de los temas abordados ha sido la inmigración ilegal y Abascal ha afirmado que "hace que muchos de nuestros barrios sean invisibles" pero "eso no lo ven los pijiprogres que viven en sus mansiones, sino los españoles modestos, esos que ya no son vecinos de los que han usado la política como ascensor social".

Ha asegurado que no rechazan a la inmigración legal y tampoco tienen "fobia" a quien llega ilegalmente, solo se les dice "que se tienen que ir". Ha responsabilizado a los "políticos progres que están provocando una situación caótica y destruyendo la seguridad y prosperidad".

Asimismo, ha reafirmado que impulsará una ley para que "cuando un okupa entre en una casa la Policía pueda dar una patada en el culo al okupa y mandarle a prisión".

"NO DESBLOQUEAREMOS LA SITUACIÓN CON EL PSOE"

Por último, ha deseado que el 10N "sirva para dar una lección al PSOE" y ha asegurado que no desbloquearán la situación de la mano del PSOE: "Y si hay que repetir las elecciones lo haremos".

"El 10N tenemos la obligación de salir a ganar las elecciones y si no lo logramos, a intentarlo en las próximas, y si no, en las siguientes. Sin miedo", ha concluido.