Abascal visita cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña por el 1-O

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este martes varios cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña, coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum unilateral del 1-O, para agradecer al instituto armado "su sacrificio en la defensa de España".

"Nos parecía imprescindible estar en el día de hoy en Barcelona para respaldar a tantos catalanes que lo están pasando mal por culpa de la opresión del separatismo, y también para respaldar a las fuerzas de seguridad del Estado, algunas de las cuales han sido acosadas, especialmente en Girona", ha dicho en declaraciones a los medios.

Ha sido tras visitar el cuartel de la Guardia Civil situado en Travessera de Gràcia, en Barcelona, donde un par de espontáneos le han increpado desde lejos al grito de "fascista", si bien nadie se le ha acercado ni ha habido ningún momento de tensión.

Abascal se ha acercado hasta la puerta para saludar a los efectivos que custodian la entrada del cuartel, al que no ha accedido al no disponer de autorización, aunque el líder de Vox ha afirmado que su intención era simplemente saludar a los agentes que estaban allí, no entrevistarse con ningún responsable.

Le acompañaban una veintena de personas, entre ellas el líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, y algunas de estas llevaban banderas españolas.

Para el líder de Vox, su presencia en Cataluña coincidiendo con el aniversario del referéndum unilateral era necesaria "en un contexto cada vez más grave, con una Generalitat en pleno estado de rebeldía" que justifica a quienes "quieren destruir la convivencia".

"Lo único que cabe, y es lo que haremos si los españoles confían en nosotros, es que se ordene la detención de Torra y se le ponga a disposición judicial por conspiración para la rebelión", ha dicho Abascal, que también ha apostado por aplicar el artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña.

En este sentido, ha destacado que, tal y como anunció este lunes, en los próximos días su partido se querellará contra Torra por "rebelión".