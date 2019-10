Abascal pide apoyo a gente sin etiquetas ni zarandajas, que defiendan España

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este miércoles que el partido que dirige se presenta a las elecciones del 10 de noviembre no para pedir el voto "ni a la derecha, ni a los liberales, ni a los conservadores, ni a los socialdemócratas" sino a gente que no tiene etiquetas ni "zarandajas" y que no se identifican con nadie.

Así lo ha expresado durante un acto público en el municipio toledano de Illescas ante centenares de personas, en el que ha estado acompañado por el candidato al Congreso por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, y el presidente provincial de Vox, Daniel Arias.

Abascal ha defendido que la formación de extrema derecha ha venido a hablar "de los problemas de los españoles, de la unidad de la patria" y a defender "los principios que han permitido que esta civilización y esta sociedad sean democráticas y en la que las libertades e igualdad entre las personas sean las bases de la convivencia".

Abascal ha dicho que su partido "ha venido a "defender las cosas básicas y volver a lo obvio" y entre "lo obvio", ha dicho, está "respetar a los muertos, se llamen Francisco Franco o Dolores Ibárruri".

En este sentido, ha afeado que el Gobierno de España en funciones no actúe ante la violencia vivida en Cataluña tras las sentencia del procés "pero sí para sacar a un muerto" y retransmitir "el acoso a una familia que tiene derecho a enterrarlo donde quiera".

Sobre la exhumación del dictador Francisco Franco ha criticado que el Tribunal Supremo "se ha puesto al servicio del Gobierno" y ha condenado a Vox a pagar las costas del recurso presentado por la formación para que la exhumación del cadáver del dictador no se hiciera en plena precampaña electoral.

Por otro lado, Abascal ha sostenido que "lo obvio" es también "exigir una democracia de verdad y no de pacotilla" en la que algunos partidos no dejan elegir el rumbo del futuro del país porque "ellos lo tienen atado y bien atado".