Abascal pide una "reacción inmediata" a partir de "mañana" contra el separatismo catalán y para que España "gane"

En un mitin, en la Institución Ferial Alicantina (IFA), ante más de 4.000 asistentes, Santiago Abascal ha planteado que pese a las preocupaciones personales y familiares, existe "una preocupación común" que mantiene "el alma encogida por Catalunya", de la que ha dicho que es "España y siempre será España". Así las cosas, ha negado que con Vox se pueda iniciar "ninguna negociación, porque no se negocia".

Se ha referido a los "800 alcaldes rebeldes reunidos con Torra, el líder rebelde", que, según ha asegurado, ha dicho que "no hay marcha atrás en la autodeterminación" y le ha advertido que donde no habrá marcha atrás es "en la justicia y en el fin de la impunidad". "Nos vamos a encargar", ha arengado y ha manifestado que el 'Procés' continúa , que "va a costar décadas resolver el problema, que no se resuelve de la noche a la mañana ni con la ley".

Por eso, ha sostenido: "Hay que detener a Torra y ponerle ante un juez, suspender la autonomía, retomar las competencias esenciales de educación, sanidad y justicia", así como la televisión autonómica TV3 y "disolver" los Mossos d'Esquadra y reintegrar a los agentes en la Policía Nacional.

FRANCO

Santiago Abascal ha tachado de "show televisivo" la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y ha acusado al Gobierno de "antipatriota y atizar los viejos odios" en un momento en el que "más unidos" deben estar "ante el separatismo".

Ha considerado al PSOE de "culpable" y al PP de "cómplice" por no derogar la ley de Memoria Histórica.

Además, ha criticado que la ministra Dolores Delgado quiera "prohibir la exaltación del franquismo", porque quiere, a su juicio, "introducir" la prohibición "para contar la historia criminal del PSOE". Y ha relatado que con la excusa de "buscar en las cunetas" a las víctimas de la Guerra Civil, "permite enterrar donde el estado quiere; deslegitimar a la corona, derrocar a Felipe VI", así como terminar con el Valle de los Caídos que "no tiene valor arquitectónico".

"Si quieren memoria histórica: la van a tener", ha continuado y ha recordado que el PSOE "tiene más de un siglo" de historia y ha relatado que "se amenazaba en el parlamento de muerte", que dio "un golpe en el 34 con más de 1.000 muertos en Asturias" o que en el 36 se dio un "pucherazo" que permitió "un gobierno del Frente Popular". Ha hablado de que los "escoltas de Indalecio Prieto" asesinaron a Calvo Sotelo y "provocaron la Guerra".

Y ha continuado que salieron con pancartas de "autodeterminación" en País Vasco y Catalunya; del robo del dinero de los huérfanos de la Guardia Civil o de los EREs de Andalucía, cuya sentencia "no interesa que salga antes de las elecciones".

Abascal ha asegurado que Vox es el partido que más respeta a las mujeres, las lenguas maternas, "sobretodo si es la oficial del estado", ha negado la unidad del catalán al hablar de "catalán, valenciano y balear"; y ha rechazado que "el que viene de fuera" diga a los españoles "cómo" tienen que vivir.

CON EL PSOE, NO

Por último, ha afirmado que, frente a PP y Ciudadanos que, según ha apuntado, están por desbloquear un gobierno a partir del 10N, Vox no estará con el PSOE: "Que no nos los ofrezca". "En ningún caso, ni por acción u omisión facilitaremos un Gobierno del PSOE y del que forme parte".

Por ello, ha sostenido que Vox "no fallará" a sus votantes a partir del 10N porque: "Somos lo que parecemos, no engañamos a nadie; Vox es esto; tenemos una obligación y se la debemos a España", que se merece, a su juicio, que "se vuelvan a coser los rotos".